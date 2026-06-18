एक्सप्रेस वे पर गलत दिशा में हाईवा दौड़ाकर चालक ने फैलाए पत्थर, पुलिस को करनी पड़ी सफाई, VIDEO
आरटीओ के चालान से बचने के लिए ड्राइवर ने करीब एक किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में हाईवा को दौड़ाया और सड़क पर पत्थर गिरा दिए, ताकि उसका पीछा करके पकड़ न सकें। गनीमत रही कि इस दौरान कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ।
ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर गुरूवार सुबह एक हाईवा के ड्राइवर ने लोगों की जान को आफत में डाल दिया। आरटीओ के चालान से बचने के लिए ड्राइवर ने करीब एक किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में हाईवा को दौड़ाया और सड़क पर पत्थर गिरा दिए, ताकि उसका पीछा करके पकड़ न सकें। गनीमत रही कि इस दौरान कोई दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। बाद में पुलिस वालों ने सड़क से पत्थरों को एक किनारे किया।
आरटीओ को देखकर ड्राइवर ने हाईवा को नहीं रोका
दादरी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार की दोपहर एक हाईवा हरियाणा से गिट्टी-पत्थर लेकर ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे के रास्ते दादरी की तरफ आ रहा था। दादरी कोतवाली क्षेत्र में चक्रसेनपुर गांव के समीप आरटीओ द्वारा ओवरलोड होने की वजह से हाईवा ड्राइवर को रुकने का इशारा किया गया। आरटीओ को देखकर ड्राइवर ने हाईवा को नहीं रोका।
रॉन्ग साइड दौड़ाया हाईवा, गिट्टी-पत्थर भी गिरा दिए
आरटीओ की टीम ने पीछा किया तो कुछ दूर आगे जाकर ड्राइवर ने हाईवा को रोका और वहीं से एक्सप्रेस वे पर वापस मोड़ दिया। इसके बाद आरोपी चालक ने करीब एक किलोमीटर तक रॉन्ग साइड में हाईवा को सड़क पर दौड़ाया। इसी बीच उसने एक्सप्रेस वे पर रास्ते में हाईवा में लदे पत्थर नीचे गिरा दिए, ताकि कोई उसका पीछा न कर सके। इसके बाद आरोपी ड्राइवर हाईवा को लेकर मौके से भाग गया। इस दौरान वहां पर जाम लग गया। जाम में फंसे लोग परेशानी झेल रहे थे।
सड़क पर फैले पत्थर, दुर्घटनाग्रस्त होने से बचे वाहन
एक्सप्रेस वे पर काफी दूर तक पत्थर फैल गए। गनीमत रही इस दौरान कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हाईवे पर कुछ देर के लिए वाहनों की गति थम गई। घटना की सूचना पर तुरंत दादरी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस कर्मियों ने खुद सड़क पर पड़े पत्थरों को हटाना शुरू किया। इसके बाद जेसीबी की मदद से सड़क पर फैले पत्थरों को साइड करवाया। इसके बाद यातायात सामान्य हुआ।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
परिवहन विभाग की टीम द्वारा इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया गया। सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल हुए हैं। एक्सप्रेस वे पर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हाईवा का वीडियो भी सामने आया है। इसके अलावा सड़क पर फैले पत्थरों को हटाते हुए पुलिसकर्मियों को वीडियो भी वायरल हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
एसीपी दादरी प्रशाली गंगवार ने बताया, दादरी कोतवाली पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी चालक की तलाश में जुटी है। पुलिस द्वारा हाईवा को कब्जे में लेकर आरोपी चालक को गिरफ्तार पर कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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