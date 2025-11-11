Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThe Delhi bombings are linked to the Pakistani terrorist organization Jaish-e-Mohammed and its women's terrorist wing.
पाकिस्तान के इस आतंकवादी संगठन और महिला आतंकी विंग से जुड़ रहे दिल्ली कार धमाके के तार

पाकिस्तान के इस आतंकवादी संगठन और महिला आतंकी विंग से जुड़ रहे दिल्ली कार धमाके के तार

संक्षेप: कल हुए विस्फोट में अब तक 13 निर्दोष लोगों के मरने की खबर है। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन महिला आतंकवादियों को भी ट्रेंड कर रहा है। मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर है इंचार्ज। इसके भी लिंक जुड़ते नजर आ रहे हैं।

Tue, 11 Nov 2025 03:10 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास i20 कार में हुए भीषण बम धमाके के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये वही संगठन है, जो पुलवामा अटैक के लिए भी जिम्मेदार है। कल हुए विस्फोट में अब तक 13 निर्दोष लोगों के मरने की खबर है। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि जैश-ए- मोहम्मद महिला आतंकवादियों को भी ट्रेंड कर रहा है। मसूद अजहर की बहन साजिया अजहर इसकी इंचार्ज है। इसी महिला विंग के तार भी कल हुए कार विस्फोट से जुड़ते नजर आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

'जैश ए मोहम्मद' और महिला आतंकी विंग से कनेक्शन

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली लाल किला कार धमाका और जैश आतंकी ग्रुप के बीच दो लिंक दिख रहे हैं। पहला, वह आतंकी मॉड्यूल है जिसने हमला किया है। दूसरा, शाहीन शाहिद नामक महिला की मारुति सुजुकी स्विफ्ट में एक असॉल्ट राइफल और गोला-बारूद मिला था। शाहिद एक मेडिकल प्रोफेशनल है।

वह हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह हॉस्पिटल में अपने साथी डॉ. मुजम्मिल शकील के साथ काम करती थी। सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि वह भारत में जैश के महिला विंग की हेड हो सकती है। शकील और उसे सोमवार शाम को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है।

सूत्र- जैश आतंकी ग्रुप ने कराया धमाका

सूत्रों की माने तो यह धमाका जैश टेरर मॉड्यूल के तीसरे सदस्य डॉ. उमर मोहम्मद ने किया था, जो शकील और राथर की गिरफ्तारी के बाद घबरा गया था। इस हादसे के बाद दो मेडिकल प्रोफेशनल्स को गिरफ्तार किया गया था। शकील उनमें से एक था और पुलिस ने उसके पास से अमोनियम नाइट्रेट समेत लगभग 3,000 किलो विस्फोटक सामान ज़ब्त किया। दूसरा डॉ. आदिल अहमद राथर था, जिसे यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था।

भारतीय सेना ने जैश संगठन को बनाया था निशाना

आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' को कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर ने बनाया है। 2019 में पुलवामा हमले में 40 जवानों की जान चली गई थी। 2025 में पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोग मारे गए थे। दोनों हमलों के बाद भारतीय सेना ने कुख्यात आतंकी संगठन को निशाना बनाया था।

पुलवामा अटैक का बदला भारतीय सेना ने हवाई हमलों के जरिए लिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ग्रुप के ट्रेनिंग बेस को खत्म कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद, 7 मई को मिसाइलों ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया था।

दोनों हमलों में जैश के आतंकियों को भारी क्षति हुई थी। बहावलपुर पर हुए हमले में मसूद अजहर के बहनोई यूसुफ अज़हर सहित परिवार के 10 सदस्य मारे गए थे। यूसुफ अज़हर की शादी आतंकी सरगना की छोटी बहन सादिया अज़हर से हुई थी। तब से, यह ग्रुप फिर से अपने आपको खड़ा करने में जुटा हुआ है।

महिलाओं को बना रहे आतंकवादी और कट्टरपंथी

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस आतंकी ग्रुप की मदद पाकिस्तानी खूफिया एजेंसिया कर रही हैं। वे फंड जुटा रहे हैं, नए-नए आतंकियों को भर्ती कर रहे हैं ताकि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकें। जैश ने एक महिला विंग- ‘जमात उल-मुमिनात’ शुरू किया है। इस ग्रुप का इंचार्ज साजिया अजहर को बनाया गया है।

सूत्रों की माने तो सादिया अजहर और उसकी एक बहन समीरा अजहर ग्रुप में शामिल होने वाली महिलाओं को कट्टरपंथी बनाने में लगी हैं। इसके लिए ये लोग 40-40 मिनट की ऑनलाइन क्लास भी लेती हैं। इसके लिए कमजोर आर्थिक तंत्र वाली महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।