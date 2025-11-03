दिल्ली में कांग्रेस बांटेगी मास्क, प्रियंका गांधी ने कही थी- पलूशन दूर करने में सहयोग की बात

Hindustan Hindi News
संक्षेप: इस बीच कांग्रेस द्वारा भी दिल्ली वासियों को पलूशन से बचाने के लिए मास्क देने की पहल की घोषणा की है। ये घोषणा प्रियंका गांधी के ट्वीट के एक दिन बाद हुई है, जब उन्होंने पीएम मोदी और सीएम रेखा से दिल्ली के पलूशन पर सहयोग देने की बात कही थी।

Mon, 3 Nov 2025 01:33 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में ठंड ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही दिल्ली वासियों का पलूशन में दम घुटना शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने दिल्ली को गैस चैंबर बनने से रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस बीच कांग्रेस द्वारा भी दिल्ली वासियों को पलूशन से बचाने के लिए मास्क देने की पहल की घोषणा की है। ये घोषणा प्रियंका गांधी के ट्वीट के एक दिन बाद हुई है, जब उन्होंने पीएम मोदी और सीएम रेखा से दिल्ली के पलूशन पर सहयोग देने की बात कही थी।

4 नवंबर को सभी 70 विधानसभा में बांटेंगे मास्क

दिल्ली कांग्रेस के एक्स हेंडल पर इसकी घोषणा करते हुए एक ट्वीट किया गया है। इसमें लिखा है- दिल्ली की हवा में ज़हर घुल चुका है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार 4 नवंबर को कांग्रेस पार्टी प्रदूषण से सुरक्षा के लिए बड़ी पहल करेगी। आगे बताया गया है कि सभी 14 जिलों की 70 विधानसभाओं में मास्क वितरण किए जाएंगे।

प्रियंका गांधी बोलीं- पलूशन दूर करने में देंगे साथ

आपको बताते चलें कि बीते रोज वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी और सीएम रेखा गुप्ता से दिल्ली में बढ़ते पलूशन को लेकर एक्शन लेने की बात की थी। उन्होंने एक्स पर किए गए ट्वीट में लिखा था- हमें अपनी पॉलिटिकल मजबूरियों को भूलकर एक साथ आकर कुछ करना चाहिए।

बढ़ते पलूशन को देखते हुए लिखा- केंद्र और राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है, हम सब इस भयानक स्थिति को ठीक करने के लिए उनके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में उनका साथ देंगे और सहयोग करेंगे।

प्रियंका गांधी पर भाजपा मंत्री ने साधा था निशाना

हालांकि प्रियंका गांधी के इस ट्वीट में दिए गए सलाह और सहयोग पर दिल्ली की भाजपा सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बरसते हुए कहा- यह 15 साल कांग्रेस और 10 साल आम आदमी पार्टी के घोर निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हुई।

उन्होंने बरसते हुए एक्स पोस्ट में सवाल किया- यह ज्ञान तब कहाँ था जब आपकी खुद की सरकारें केंद्र और दिल्ली में थीं? तब आपके मुँह में दही क्यों जम गई थी? अपनी पार्टी को पहले यह सलाह देतीं तो आज दिल्लीवासी यह जहर नहीं झेल रहे होते! उन्होंने दावा किया कि हमारी सरकार ने सिर्फ 7 महीनों में दिल्ली को सर्वाधिक 'क्लीन डेज़' दिए हैं। यह डेटा बोल रहा है, आपकी तरह कोरी बयानबाजी नहीं!

