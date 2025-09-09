खुशखबरी! दिल्ली के लिए 803 करोड़ का फंड जारी, राजधानी में इन सड़कों की बदलेगी सूरत

सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की तरफ से फंड जारी करने की हरी झंडी दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस फंड के लिए अनुरोध किया था।

केंद्र सरकार ने दिल्ली भर में 152 सड़क संबंधी परियोजनाओं के लिए 803 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दे दी है। सेंट्रल रोड एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की तरफ से फंड जारी करने की हरी झंडी दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस फंड के लिए अनुरोध किया था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया है कि सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के तहत दिल्ली सरकार को मिलने वाले फंड से कटौती योग्य खर्चों को पूरा करने के लिए 803.39 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी गई है।

पश्चिमी दिल्ली में किन सड़कों पर होगा काम? पश्चिमी दिल्ली में जिन सबसे लंबे मार्गों के लिए फंड की मंजूरी की गई है, उनमें नजफगढ़-ढांसा रोड का 16 किलोमीटर लंबा खंड, मंगोलपुरी रेलवे क्रॉसिंग से केशवपुरम नाले तक आउटर रिंग रोड का 5.75 किलोमीटर लंबा खंड और नजफगढ़-झरोदा रोड का 7.2 किलोमीटर लंबा खंड शामिल है।

दक्षिणी दिल्ली में किन सड़कों पर होगा काम? अब बात दक्षिणी दिल्ली की करते हैं। 3.78 किलोमीटर लंबा प्रेस एन्क्लेव रोड, पुरानी महरौली-बदरपुर रोड, 2 किलोमीटर लंबा अगस्त क्रांति मार्ग और हौज़ खास विलेज रोड शामिल हैं। आईआईटी फ्लाईओवर और अफ्रीका एवेन्यू जंक्शन के बीच 1.80 किलोमीटर लंबा खंड, 4 किलोमीटर लंबा नेल्सन मंडेला मार्ग और 2 किलोमीटर लंबा लाला लाजपत राय मार्ग भी मरम्मत कार्य के लिए लिया जाएगा।

उत्तर और उत्तर पूर्वी दिल्ली में इन सड़कों पर होगा काम अब बात उत्तरी दिल्ली और उत्तर-पूर्वी दिल्ली की। यहां आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास 3.5 किलोमीटर लंबी पूर्वी पहुँच सड़क, 3.1 किलोमीटर लंबा शास्त्री पार्क फ्लाईओवर, आईटीओ विकास मार्ग के पास 3.14 किलोमीटर लंबी सड़क और मुख्य बुराड़ी रोड का 7.10 किलोमीटर लंबा हिस्सा चुना गया है। मध्य और नई दिल्ली ज़िलों में, गुरु तेग बहादुर रोड और विश्वविद्यालय रोड के सुदृढ़ीकरण को मंज़ूरी दी गई है। कुल 3 किलोमीटर लंबे हिस्से का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा।

क्या बोले दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) राजधानी में लगभग 1,400 किलोमीटर सड़कों का प्रबंधन करता है। इस साल 600 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की प्लानिंग पर काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने पहले घोषणा की थी कि ये नवीनीकरण शहर के पर्यावरण और बुनियादी ढाँचों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।