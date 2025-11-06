जैसे-जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर…; दिल्ली पलूशन पर शशि थरूर का तंज

संक्षेप: शशि थरूर ने दिल्ली पलूशन पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने एक्यूआई की गंभीरता को दिखाते हुए तंज कसा है, जिसपर यूजरों की जमकर प्रतिक्रयाएं आ रही हैं।

मशहूर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली के पलूशन पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, जैसे-जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉरमेंस का बोझ बढ़ेगा! शशि थरूर ने दिल्ली में पलूशन के स्तर को दिखाती हुई एक तस्वीर शेयर की, जिसमें AQI के आंकड़ों को दिखाया गया था।

शेयर की गई तस्वीर में लाइव AQI लेवल 371 दिखाई दे रहा है, जो कि हजार्ड केटेगरी में रेड दिखाई दे रहा है। उन्होंने हिंदी में ही लिखा- "जैसे-जैसे नवंबर का महीना चढ़ेगा, फेफड़ों पर परफॉरमेंस का बोझ बढ़ेगा!" इस ट्वीट पर कई लोगों के रीट्वीट आए हैं, जिनमें दिल्ली की भाजपा सरकार पर हमला बोला गया है।

अरविंद नामक यूजर ने लिखा- “कमजोर फेफड़े वालों के लिए डॉक्टरों की सलाह है कि वे चार छह सप्ताह के लिए दिल्ली छोड़ दें। कृपया फेफड़ों पर परफॉर्मेंस का बोझ नहीं डालें।" तंज कसते हुए आगे लिखा- "समय खराब है। वह भी आत्महत्या कर सकते हैं।”

एक यूजर ने अखरोट की तस्वीर शेयर करते हुए तंज भरे लहजे में लिखा- मेरे फेफड़ा का कुछ इलाज बताए। ये अन्य यूजर ने मजाकिया लहजे में समर्थन करते हुए लिखा- बिलकुल! दिल्ली में तो ऐसी हवा है कि- फेफड़े खुद कह देते हैं, “भाई अब खुद ही पी ले, हम थक गए!”

एक अन्य यूजर ने दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए लिखा- सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है जनता को? बाहर के देशों में १००-१५० पर ही नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, ताकि प्रदूषण को ख़त्म करने का प्रयास किया जा सके। भारत में कहीं चुनाव चल रहे हैं, तो प्रदूषण को ख़त्म करना अभी महत्वपूर्ण नहीं है। है ना।

जैसे-जैसे प्रदूषण का लेवल बढ़ा, दिल्ली के अस्पतालों में सांस की समस्याओं की शिकायत करने वाले मरीज़ों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, डॉक्टरों ने ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और साइनसाइटिस के मामलों में 22-25% की बढ़ोतरी की चेतावनी दी है।