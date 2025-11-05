मम्मी ने बेटी को पढ़ाई के लिए डांटा, तो घर से भाग गई; गड्डे में मिली 6 साल की बच्ची की लाश

संक्षेप: चार नवंबर की दोपहर करीब एक बजे तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला तब परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। शाम को पांच बजे शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया।

गाजियाबाद के टीलामोड़ थाना क्षेत्र के इरशाद गार्डन में रहने वाले साहिबे आलम की बड़ी बेटी शाहीना (6) का शव चार नवंबर की शाम क्षेत्र में स्थित प्लॉट में बने गड्ढे में पड़ा मिला। बच्ची तीन नवंबर की शाम घर से निकलकर लापता हो गई थी। चार नवंबर की दोपहर करीब एक बजे तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला तब परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। शाम को पांच बजे शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया।

बच्ची के पिता साहिबे आलम ने बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। शाहीना सबसे बड़ी थी। उससे छोटा बेटा साहिल और बेटी रुखसार हैं। तीन नवंबर को उनकी पत्नी सलामन खातून ने बेटी को पढ़ाई की बात पर डांट दिया था। इसके बाद बच्ची घर से निकली थी। तब परिवार वाले उसकी तलाश कर रहे थे। चार नवंबर की शाम प्लॉट के पास बने घर की छत से कुछ बच्चों ने गड्ढे में भरे पानी में शव पड़ा देखा और परिवार को बताया।