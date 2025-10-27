'छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके'- आप ने बताया आस्था का अपमान

संक्षेप: आप नेता ने कहा, छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके। आप नेता ने इसे पूर्वांचली की आस्था का अपमान बताते हुए असली सनातन का अपमान करार दिया है।

आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अक्ष्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली और केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए 'नकली सनातनी सरकार' होने का आरोप लगाया है। आप नेता ने कहा, "छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके।" आप नेता ने इसे पूर्वांचली की आस्था का अपमान बताते हुए असली सनातन का अपमान करार दिया है।

छठ पर भाजपा ने खोल दिए सारे शराब के ठेके आप नेता ने अपने एक्स हेंडल पर शराब की दुकानों का वीडियो शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किए। वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने कहा- "आज पूर्वांचली लोगों का बड़ा महापर्व छठ है। इस दिन दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। दिल्ली सरकार की सनातनी सरकार की शराब की दुकान छठ के दिन खुली हुई हैं और सेल चालू है।"

सौरभ भारद्वाज ने बताया, "शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। लोग इसलिए नहीं हैं, क्योंकि लोगों को मालूम था कि दिल्ली में छठ के दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं।" आगे दुकानों को बंद होने की वजह भी बताई।

छठ के दिन क्यों बंद रहती थीं दुकानें सौरभ ने कहा- “पिछले कई सालों से दिल्ली में छठ के दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं, क्योंकि छठ का पर्व स्वच्छता और पवित्रता का पर्व है। इतना पवित्रता का पर्व है कि जहां छठ मनाई जाती है, जहां प्रसाद बनता है, उस चूल्हे को भी मिट्टी से बनाकर लेपा जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले कोई अपवित्र चीज बन गई होगी, तो छठी मइया नाराज हो जाएंगी।”