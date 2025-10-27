Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsThe BJP government opened all the liquor shops during Chhath festival, AAP
'छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके'- आप ने बताया आस्था का अपमान

संक्षेप: आप नेता ने कहा, छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके। आप नेता ने इसे पूर्वांचली की आस्था का अपमान बताते हुए असली सनातन का अपमान करार दिया है।

Mon, 27 Oct 2025 03:21 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अक्ष्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली और केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए 'नकली सनातनी सरकार' होने का आरोप लगाया है। आप नेता ने कहा, "छठ महापर्व पर भाजपा की सरकार ने खोल दिए सारे शराब के ठेके।" आप नेता ने इसे पूर्वांचली की आस्था का अपमान बताते हुए असली सनातन का अपमान करार दिया है।

छठ पर भाजपा ने खोल दिए सारे शराब के ठेके

आप नेता ने अपने एक्स हेंडल पर शराब की दुकानों का वीडियो शेयर करते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सवाल किए। वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने कहा- "आज पूर्वांचली लोगों का बड़ा महापर्व छठ है। इस दिन दिल्ली में शराब की दुकानें खुली हुई हैं। दिल्ली सरकार की सनातनी सरकार की शराब की दुकान छठ के दिन खुली हुई हैं और सेल चालू है।"

सौरभ भारद्वाज ने बताया, "शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। लोग इसलिए नहीं हैं, क्योंकि लोगों को मालूम था कि दिल्ली में छठ के दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं।" आगे दुकानों को बंद होने की वजह भी बताई।

छठ के दिन क्यों बंद रहती थीं दुकानें

सौरभ ने कहा- “पिछले कई सालों से दिल्ली में छठ के दिन शराब की दुकानें बंद होती हैं, क्योंकि छठ का पर्व स्वच्छता और पवित्रता का पर्व है। इतना पवित्रता का पर्व है कि जहां छठ मनाई जाती है, जहां प्रसाद बनता है, उस चूल्हे को भी मिट्टी से बनाकर लेपा जाता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले कोई अपवित्र चीज बन गई होगी, तो छठी मइया नाराज हो जाएंगी।”

आप ने सीएम रेखा गुप्ता से किया सवाल

इसलिए पिछले कई सालों से पूर्वांचली विधायकों के कहने पर शराब की दुकानें छठ के दिन बंद रहा करती थीं। लेकिन, आज ऊपर केंद्र में और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, एलजी भी भाजपा के हैं। ऐसे में सनातन के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, गाली देने वाली सरकार आज शराब के ठेके खोलकर बैठी हुई है। क्या ये दुकानें खोलने के लिए हमने कहा था, या अरविंद केजरीवाल जी कह गए थे। हम रेखा गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं कि ये दुकानें किसके लिए खोली गई हैं?

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
