जंतर-मंतर पर CJP का धरना तीसरे दिन जारी, भारतीय किसान यूनियन ने किया समर्थन का ऐलान
भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी को देने का ऐलान किया है। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने किसानों और छात्रों से जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आग्रह किया था।
कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर-मंतर पर तीसरे दिन भी जारी है। इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन का साथ मिल गया है। यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना समर्थन देने की जानकारी दी। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। आपको बताते चलें कि दीपके ने किसान संगठनों और नीट की दोबारा परीक्षा दे रहे छात्रों से इस प्रदर्शन में जुड़ने के लिए आग्रह किया था।
भारतीय किसान यूनियन की प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया- "कोई भी लड़े, वो अच्छा है। हम उनके साथ हैं। अगर कोई बुरे काम के विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए आवाज उठाता है, तो हम उसके साथ हैं।" जंतर-मंतर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी फाउंडर ने किसानों और छात्रों से जंतर-मंतर पहुंचकर धरना में शामिल होने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर जितनी संख्या में सीजेपी के फॉलोवर हैं, उसका नाम मात्र भी प्रोटेस्ट साइट पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दीपके द्वारा इन लोगों से शामिल होने के लिए कहा गया था।
परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के प्रदर्शनकारी सोमवार को लगातार तीसरे दिन भी जंतर-मंतर पर अपना धरना जारी रखे हुए हैं। यह धरना प्रदर्शन शनिवार दोपहर शुरू हुआ था और रातभर जारी रहा। प्रदर्शनकारी पुलिस की तैनाती के बीच मौके पर डटे रहे। रात में कुछ लोग प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों को भोजन और पीने के लिए पानी देते भी देखे गए।
बीती रोज दीपके ने कहा था, ''विरोध प्रदर्शन कल भी जारी रहेगा और भीड़ बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि किसान संगठनों ने अपना समर्थन दिया है और वे कल हमारे साथ शामिल होंगे।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस के जवान प्रदर्शन स्थल पर प्रदर्शनकारियों को पानी और केले देने वाले लोगों से आधार कार्ड की जानकारी और उनके पते मांग रहे हैं।
उन्होंने कहा, ''दिल्ली पुलिस उन लोगों से आधार कार्ड की जानकारी और पते मांग रही है जो विरोध स्थल पर (प्रदर्शनकारियों को) पानी और केले दे रहे हैं। इस सरकार ने दिल्ली पुलिस को किस हाल में पहुंचा दिया है?'' रविवार को प्रदर्शन स्थल पर नारेबाज़ी, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का माहौल देखने को मिला, जहां समर्थक तालियां बजाते, डफली बजाते और देशभक्ति गीत गाते नजर आए। आयोजकों के अनुसार, शाम तक स्थल पर 200 से अधिक लोग एकत्र हो चुके थे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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