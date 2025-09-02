The Air India flight that returned to Delhi on August 31 did not make an emergency landing 31 अगस्त को दिल्ली लौटी फ्लाइट की नहीं हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए फिर क्या मामला था?, Ncr Hindi News - Hindustan
31 अगस्त को दिल्ली लौटी फ्लाइट की नहीं हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग, जानिए फिर क्या मामला था?

एयर इंडिया के प्रवक्ता ने विमान की लैंडिंग को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि विमान की लैंडिंग आपात स्थिति में हुई थी या फिर तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखकर।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 09:11 PM
31 अगस्त को दिल्ली से इंदौर के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई थी। फ्लाइट वापस लौटने की वजह, दाहिने इंजन में आग लगने का सिग्नल मिलना था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने विमान की लैंडिंग को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि विमान की लैंडिंग आपात स्थिति में हुई थी या फिर तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखकर।

जानकारी के मुताबिक फ्लाइट AI2913, उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई थी। क्योंकि, कॉकपिट क्रू को दाहिने इंजन में आग लगने का सिग्नल मिला था। उड़ानों से जुड़े तय मानकों को ध्यान में रखते हुए कॉकपिट क्रू ने इंजन बंद करने का फैसला किया और दिल्ली लौट आए। यहां आकर विमान सुरक्षित तरीके से उतार लिया गया।

अब तक इस बात को लेकर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई थी कि क्रू के द्वारा आपात लैंडिग कराई गई थी या फिर तात्कालिक लैंडिंग। इसी सिलसिले में एयर इंडिया के प्रवक्ता की तरफ से आधिकारिक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया, क्रू ने पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को "मेडे" कॉल किया था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया।

जारी की गई जानकारी के मुताबिक पहले मेडे कॉल किया, लेकिन फिर आपात स्थिति के बजाय तात्कालिकता दर्शाने के लिए "पैन-पैन" कॉल कर दिया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया हम पुष्टि करते हैं कि विमान की दिल्ली में आपातकालीन लैंडिंग नहीं हुई थी।