इसी वजह से उन्होंने नाथूराम गोडसे को भी अपना मेंबर नहीं माना; RSS से जुड़ी किस बात पर भड़के दिग्विजय सिंह

Dec 11, 2025 03:12 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एकबार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला बोला है। सिंह का कहना है कि आरएसएस लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है और उन्होंने देश के संविधान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। सिंह ने कहा कि संघ को प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं, लेकिन वह एक बिना रजिस्ट्रेशन वाला एनजीओ है, ऐसे में उस पर कोई नियम भी लागू नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नहीं होने के नुकसान बताते हुए सिंह ने कहा, रजिस्ट्रेशन नहीं होने से आप उस संगठन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि संघ कह देता है कि वह हमारा सदस्य नहीं है। जैसा कि उन्होंने नाथूराम गोडसे (गांधीजी के हत्यारे) के मामले में किया। दिग्विजय सिंह ने यह सारी बातें नई दिल्ली में आयोजित एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहीं।

'एजेंडा आज तक' कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, 'पहली बात तो यह है कि इस देश में लोकतंत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, देश के सामने आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। यदि आप बुनियादी तौर पर देखेंगे तो कभी भी उन्होंने ना संविधान को स्वीकार किया और ना लोकतंत्र को स्वीकार किया'

अपना हमला जारी रखते हुए सिंह ने आगे कहा, 'मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसको कि प्रधानमंत्रीजी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हैं, वह एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ है। क्या कोई एनजीओ देश में बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकता है क्या, 10 तरह के रूल उस पर आ जाएंगे, FCRA आ जाएगा, दुनियाभर का झंझट आ जाएगा, लेकिन RSS जिनकी विचारधारा शुद्ध रूप से भारतीय संविधान के खिलाफ है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होगा।'

कांग्रेस के दिग्गज नेता ने आगे कहा, 'गुरु पूर्णिमा पर उनके पास जाने कितनी गुरु दक्षिणा आती है, वो किस खाते में जमा होती है, यह तक मालूम नहीं चलता। रजिस्ट्रेशन नहीं है तो जब कोई भी कुछ गलती करता है तो उसका भी पता तक नहीं चलता। नाथूराम गोड़से को कह दिया हमारा मेंबर नहीं है, अरे जब आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मेंबरशिप नहीं है, तो मेंबर कहां से हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि लोकतंत्र पर आज प्रश्न चिन्ह है और यदि आप लोकतंत्र के पक्ष में हैं, तो निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियाद है।'

