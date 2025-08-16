Thar hit bike in Moti Nagar Delhi Bike driver died in accident दिल्ली में फिर बेकाबू THAR कार ने ली बाइक सवार की जान, एक हफ्ते में दूसरा हादसा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsThar hit bike in Moti Nagar Delhi Bike driver died in accident

दिल्ली में फिर बेकाबू THAR कार ने ली बाइक सवार की जान, एक हफ्ते में दूसरा हादसा

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बेकाबू थार कार का कहर देखने को मिला। इस घटना में 40 वर्षीय बाइक सवार एक शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेचू लाल के तौर पर हुई है। बता दें कि दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर थार से यह दूसरा जानलेवा हादसा है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। राजन शर्माSat, 16 Aug 2025 11:26 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में फिर बेकाबू THAR कार ने ली बाइक सवार की जान, एक हफ्ते में दूसरा हादसा

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बेकाबू थार कार का कहर देखने को मिला। इस बार मोती नगर इलाके में थार गाड़ी ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में बाइक सवार 40 वर्षीय शख्स की मौत हो गई। मृतक की पहचान बेचू लाल के तौर पर हुई है। बता दें कि दिल्ली में एक हफ्ते के अंदर थार से यह दूसरा जानलेवा हादसा है।

ये भी पढ़ें:नासिम सोनू बन लेता था बुकिंग, जानलेवा स्पीड में कैब दौड़ाने वाले के पास 2 आधार

दिल्ली पुलिस बताया कि शुक्रवार रात मोती नगर इलाके में सड़क किनारे अपनी बाइक पर खड़े बेचू लाल की एक कार की टक्कर से मौत हो गई। मृतक बाइक सवार बेचू लाल दिल्ली के प्रेम नगर का रहने वाला था। हादसे के बाद कार चालक गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। यह भीषण सड़क हादसा करमपुरा बस टर्मिनल के पास, झूलेलाल मंदिर के सामने मोती नगर में हुआ।

आरोपी कार ड्राइवर का नाम अमरिंदर सिंह सोढ़ी है, जो दिल्ली के रमेश नगर स्थित सुदर्शन पार्क के मकान संख्या ए-179 का रहने वाला है। अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हादसे के वक्त कार का मालिक खुद ही कार चला रहा था।

पिछले हफ्ते चाणक्यपुरी में दो लोगों की गई थी जान

भाषा के मुताबिक, गौरतलब है कि बीते 10 अगस्त को दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में 11 मूर्ति के पास एक तेज रफ्तार थार ने दो लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली पुलिस ने बताया था कि आरोपी चालक की पहचान पूर्वी दिल्ली के शकरपुर निवासी आशीष के रूप में हुई थी और हादसे के समय वह धौला कुआं से घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक, हादसे के समय आशीष अपने दोस्त की थार चला रहा था। कार गाजियाबाद निवासी अंकित के नाम पर रजिस्टर्ड थी।

पुलिस ने आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर कार के अंदर से कोकीन, ‘लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड’ (एलएसडी) और अन्य मादक पदार्थ जब्त किया था।

पुलिस ने बताया कि आशीष नशे का आदी है और मादक पदार्थ की तस्करी में भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच से पुष्टि हुई है कि दुर्घटना के समय वह नशे में गाड़ी चला रहा था।