हाथ नहीं पैर से चला रहे थे थार; हरियाणा का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस का ऐक्शन

संक्षेप: हरियाणा के बल्लभगढ़ में तीन युवकों का थार कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें तीन युवक एक पुराने मॉडल की ओपन थार में बैठकर सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे।

हरियाणा के बल्लभगढ़ में तीन युवकों का थार कार से खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हुआ है। जिसमें तीन युवक एक पुराने मॉडल की ओपन थार में बैठकर सड़क पर खतरनाक स्टंट कर रहे थे। स्टंट करते समय एक युवक गाड़ी के स्टेयरिंग को अपने पैरों से चला रहा था, दूसरा युवक इसे मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि तीसरा युवक गाड़ी के पीछे खड़ा होकर स्टंट का हिस्सा बना रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने ऐक्शन लिया है।

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो 5 दिसंबर शुक्रवार शाम सेक्टर-65 बल्लभगढ़ का है। जहां युवकों ने स्टंट किया। स्थानीय निवासियों ने इस खतरनाक हरकत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जिसके बाद यह तेजी से वायरल हो गया।

42 सेकेंड के इस वीडियो में दिख रहा है कि दो लड़के गाड़ी के पिछले हिस्से में खड़े हैं, जबकि एक ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठकर पैर से स्टेयरिंग को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इस तरह का खतरनाक स्टंट ना सिर्फ इसे करने वालों की जान को खतरे में डालता है, बल्कि दूसरे निर्दोष लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ है। कई लोगों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कार्रवाई की मांग की।