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'थार' चालक ने महिला को कुचला, अस्पताल ले गई, फिर लाश को वापस वहीं लाकर रख दिया; गुरुग्राम का चौंकाने वाला मामला

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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घटना की जानकारी देते हुए मृतक महिला के भतीजे ने बताया कि आरोपी ड्राइवर महिला ने लाश को वापस पार्किंग एरिया में रख दिया था और बुजुर्ग की मौत के बारे में किसी को कोई जानकारी तक नहीं दी।

'थार' चालक ने महिला को कुचला, अस्पताल ले गई, फिर लाश को वापस वहीं लाकर रख दिया; गुरुग्राम का चौंकाने वाला मामला

गुरुग्राम की एक सोसाइटी से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 'थार' वाहन चला रही महिला ने पहले तो सोसाइटी के पार्किंग क्षेत्र में सो रही एक महिला को टक्कर मार दी। इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल उस महिला को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी महिला ने पुलिस को सूचना देने की बजाय हाउसहेल्प की लाश को ठीक उसी जगह पर लाकर रख दिया, जहां पर यह हादसा हुआ था। पुलिस ने इस घटना को लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना सेक्टर 67 स्थित अंसल वर्सालिया सोसाइटी में हुई और मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महोबा की रहने वाली 57 वर्षीय गुड्डी के तौर पर हुई है, जो कि घरों में हाउस हेल्प का काम करती थी। पुलिस के अनुसार, सोसाइटी के एक घर में काम खत्म करने के बाद गुड्डी ग्राउंड-फ्लोर पर बनी कार पार्किंग एरिया में सो रही थी। कुछ देर बाद उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला अपनी 'थार' गाड़ी को पीछे (रिवर्स) कर रही थी, तभी गाड़ी गुड्डी के ऊपर चढ़ गई।

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अन्य वाहन से लेकर गई अस्पताल, शव को वापस वहीं रखा

अधिकारी ने बताया कि गाड़ी चलाने वाली महिला अपने वाहन से बाहर निकली और घायल महिला को एक अन्य गाड़ी से निजी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी महिला, मृतक की लाश को लेकर वापस अपनी सोसाइटी तक आई और उसे ठीक उसी जगह पर रख दिया जहां पर उसने उसे टक्कर मारी थी।

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मृतक का भतीजा बोला- किसी को जानकारी नहीं दी

घटना की जानकारी देते हुए मृतक महिला के भतीजे ने बताया कि आरोपी ड्राइवर महिला ने लाश को वापस पार्किंग एरिया में रख दिया था और बुजुर्ग की मौत के बारे में किसी को कोई जानकारी तक नहीं दी। घटना का पता चलने के बाद लोग ड्राइवर के घर के बाहर जमा हो गए और हंगामा किया।

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घटना की जानकारी मिलने के बाद सेक्टर 65 पुलिस मौके पर पहुंची, और लाश को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी ड्राइवर महिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस उससे पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही है।

उधर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले को लेकर कहा, 'मौके पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।' इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी महिला को लेकर काफी नाराजगी देखी गई।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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