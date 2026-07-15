'थार' चालक ने महिला को कुचला, अस्पताल ले गई, फिर लाश को वापस वहीं लाकर रख दिया; गुरुग्राम का चौंकाने वाला मामला
घटना की जानकारी देते हुए मृतक महिला के भतीजे ने बताया कि आरोपी ड्राइवर महिला ने लाश को वापस पार्किंग एरिया में रख दिया था और बुजुर्ग की मौत के बारे में किसी को कोई जानकारी तक नहीं दी।
गुरुग्राम की एक सोसाइटी से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर 'थार' वाहन चला रही महिला ने पहले तो सोसाइटी के पार्किंग क्षेत्र में सो रही एक महिला को टक्कर मार दी। इसके बाद वह गंभीर रूप से घायल उस महिला को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी महिला ने पुलिस को सूचना देने की बजाय हाउसहेल्प की लाश को ठीक उसी जगह पर लाकर रख दिया, जहां पर यह हादसा हुआ था। पुलिस ने इस घटना को लेकर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि यह घटना सेक्टर 67 स्थित अंसल वर्सालिया सोसाइटी में हुई और मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के महोबा की रहने वाली 57 वर्षीय गुड्डी के तौर पर हुई है, जो कि घरों में हाउस हेल्प का काम करती थी। पुलिस के अनुसार, सोसाइटी के एक घर में काम खत्म करने के बाद गुड्डी ग्राउंड-फ्लोर पर बनी कार पार्किंग एरिया में सो रही थी। कुछ देर बाद उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला अपनी 'थार' गाड़ी को पीछे (रिवर्स) कर रही थी, तभी गाड़ी गुड्डी के ऊपर चढ़ गई।
अन्य वाहन से लेकर गई अस्पताल, शव को वापस वहीं रखा
अधिकारी ने बताया कि गाड़ी चलाने वाली महिला अपने वाहन से बाहर निकली और घायल महिला को एक अन्य गाड़ी से निजी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आरोपी महिला, मृतक की लाश को लेकर वापस अपनी सोसाइटी तक आई और उसे ठीक उसी जगह पर रख दिया जहां पर उसने उसे टक्कर मारी थी।
मृतक का भतीजा बोला- किसी को जानकारी नहीं दी
घटना की जानकारी देते हुए मृतक महिला के भतीजे ने बताया कि आरोपी ड्राइवर महिला ने लाश को वापस पार्किंग एरिया में रख दिया था और बुजुर्ग की मौत के बारे में किसी को कोई जानकारी तक नहीं दी। घटना का पता चलने के बाद लोग ड्राइवर के घर के बाहर जमा हो गए और हंगामा किया।
घटना की जानकारी मिलने के बाद सेक्टर 65 पुलिस मौके पर पहुंची, और लाश को अपने कब्जे में लेते हुए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी ड्राइवर महिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस उससे पूरे घटनाक्रम के बारे में पूछताछ कर रही है।
उधर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले को लेकर कहा, 'मौके पर लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।' इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी महिला को लेकर काफी नाराजगी देखी गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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