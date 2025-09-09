Thar broke the glass of the showroom and fell on the road in Delhi शुभ काम करने के चक्कर में ये क्या हो गया? दिल्ली में शोरूम का कांच तोड़कर सड़क पर आ गिरी थार, Ncr Hindi News - Hindustan
शुभ काम करने के चक्कर में ये क्या हो गया? दिल्ली में शोरूम का कांच तोड़कर सड़क पर आ गिरी थार

यहां के शोरूम में एक महिला अपने परिवार के साथ गाड़ी लेने पहुंची थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। महिला ने पूरे परिवार ने खुशी-खुशी गाड़ी खरीदी, लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे।

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 9 Sep 2025 08:00 PM
दिल्ली के प्रीत विहार स्थित महिंद्रा शोरूम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां के शोरूम में एक महिला अपने परिवार के साथ गाड़ी लेने पहुंची थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। महिला ने पूरे परिवार ने खुशी-खुशी गाड़ी खरीदी, लेकिन फिर कुछ ऐसा घटा, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तैरने लगे।

दरअसल महिला ने फैसला किया कि वो शोरूम के भीतर ही नींबू फोडने वाली रस्म निभाएगी। महिला खुशी-खुशी अपनी नई चमचमाती थार में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके रेसिंग पैडल दबाया। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को ये एहसास नहीं था कि अगले ही पल जो कुछ यहां होगा वो हर जगह चर्चा का विषय तो बनेगा ही लोगों की जान पर भी आफत आ जाएगी।

महिला ने जैसे ही रेसिंग पैडल दबाया, गाड़ी अपनी रफ्तार में आ गई। महिला ने थार से कंट्रोल खो दिया और शोरूम का कांच तोड़ते हुए गाड़ी पहली मंजिल से नीचे सड़क पर आ गिरी। कांच टूटना और कार का नीचे सड़क पर गिरना इतना तेजी से हुआ कि किसी को संभलने-समझने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई।

थार सवार महिला को गंभीर चोटें आई हैं। आनन-फानन में महिला को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद का वीडियो सोशल मीडिया पर फैलने लगा है। यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने महिला और शोरूम की चिंता व्यक्त की तो वहीं ज्यादातर लोग चुटीले अंदाज में व्यंग्य करते नजर आए।

नरेंद्र नाथ नामक एक्स यूजर ने घटना का जिक्र करते हुए लिखा- थार के साथ कुछ तो पंगा है। मिस्टर त्यागी नामक यूजर ने लिखा, इस महिला को प्रणाम है जिसने ट्रायल में ही शोरुम वाले की बैंड बजा दी। कपिल नामक यूजर ने लिखा, नारी शक्ति को शत शत नमन।