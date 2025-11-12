दिवाली पर था दिल्ली को उड़ाने का प्लान, फेल हुआ तो 26 जनवरी चुना पर...

संक्षेप: Delhi Car Blast News: दिल्ली को दिवाली पर दहलाने की साजिश नाकाम होते ही आतंकियों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को चुना,लेकिन उससे पहले अहमदाबाद, फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने यह खेल भी खराब कर दिया।

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए ब्लास्ट ने सबको दहशत में डाल दिया है। इस अटैक के पीछे सफेदपोश आतंकी इतने खतरनाक हैं,किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब तक 10 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं। जांच एनआईए के जिम्मे है और अब इसकी हर कड़ी, हर तह तक टीम जाकर पता लगाएगी कि इसके पीछे पाकिस्तान है या कोई और। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों का प्लान बड़ा था। नापाक लोगों ने दिवाली जैसे खास त्योहार के दिन दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। इसके लिए एक मॉल को चुना गया था पर दिल्ली की स्पेशल सेल ने आतंकी अदनान को पकड़ कर पूरा प्लान फेल कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, आतंकियों में एक नाम अदनान खान का भी आया जिसे आतंक के आकाओं की ओर से हुक्म था कि तुम दिल्ली में दिवाली के दिन कोई बड़ा हमला करो। इसके लिए उसने एक और साथी का जुगाड़ कर साकेत नगर स्थित मॉल को चुना था, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। अदनान और उसका साथी स्पेशल सेल की गिरफ्त में हैं।