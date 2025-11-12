Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsterrorists were planning to blast delhi on Diwali selected mall for explosion after fail they choose 26 January details
दिवाली पर था दिल्ली को उड़ाने का प्लान, फेल हुआ तो 26 जनवरी चुना पर...

दिवाली पर था दिल्ली को उड़ाने का प्लान, फेल हुआ तो 26 जनवरी चुना पर...

संक्षेप: Delhi Car Blast News: दिल्ली को दिवाली पर दहलाने की साजिश नाकाम होते ही आतंकियों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को चुना,लेकिन उससे पहले अहमदाबाद, फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने यह खेल भी खराब कर दिया। 

Wed, 12 Nov 2025 09:34 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार शाम हुए ब्लास्ट ने सबको दहशत में डाल दिया है। इस अटैक के पीछे सफेदपोश आतंकी इतने खतरनाक हैं,किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब तक 10 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा घायल हैं। जांच एनआईए के जिम्मे है और अब इसकी हर कड़ी, हर तह तक टीम जाकर पता लगाएगी कि इसके पीछे पाकिस्तान है या कोई और। इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, आतंकियों का प्लान बड़ा था। नापाक लोगों ने दिवाली जैसे खास त्योहार के दिन दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। इसके लिए एक मॉल को चुना गया था पर दिल्ली की स्पेशल सेल ने आतंकी अदनान को पकड़ कर पूरा प्लान फेल कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मीडिया रिपोर्ट्स में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार, आतंकियों में एक नाम अदनान खान का भी आया जिसे आतंक के आकाओं की ओर से हुक्म था कि तुम दिल्ली में दिवाली के दिन कोई बड़ा हमला करो। इसके लिए उसने एक और साथी का जुगाड़ कर साकेत नगर स्थित मॉल को चुना था, लेकिन समय रहते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया। अदनान और उसका साथी स्पेशल सेल की गिरफ्त में हैं।

दिल्ली को दिवाली पर दहलाने की साजिश नाकाम होते ही आतंकियों ने 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को चुना,लेकिन उससे पहले अहमदाबाद, फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई ने यह खेल भी खराब कर दिया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से बम विस्फोट में मारे गए आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर ने ये प्लान बनाया और लाल किले के पास घटना को अंजाम दिया। सबसले हैरानी की बात यह है कि घटना 24 घंटे बीत जाने के बाद भी किसी आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। तार पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर से जुड़ रहे हैं,लेकिन वहां से ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। एक खास बात और कि भारत में चलती कार में धमाके का यह पहला मामला भी है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi Car Blast Delhi News Today
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।