बड़ी आतंकी वारदात की थी तैयारी, ‘लोकेशन बैंक’ तैयार कर रहे थे दहशतगर्द; अब तक 27 गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के हापुड़ और गाजियाबाद में हाल के दिनों में हुई कार्रवाई ने एक बड़े और सुनियोजित आतंकी-जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी के तहत भारत के संवेदनशील इलाकों का लोकेशन बैंक तैयार कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ और गाजियाबाद में हाल के दिनों में हुई कार्रवाई ने एक बड़े और सुनियोजित आतंकी-जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है। अलग-अलग मामलों में हुई गिरफ्तारियों को जोड़कर देखने पर केंद्रीय जांच एजेंसियां इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द बड़ी आतंकी वारदात की तैयारी के तहत भारत के संवेदनशील इलाकों का लोकेशन बैंक तैयार कर रहे थे।
पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मुख्य आरोपी
बीते 12 मार्च को गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित नाहल गांव से छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। मुख्य आरोपी सावेज उर्फ जिहादी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर हमजा के संपर्क में था। उसे ईद के बाद बड़े स्तर पर हिंसा फैलाने और हिंदूवादी नेताओं की हत्या करने के लिए उकसाया जा रहा था। इसके बाद 14 मार्च को कौशांबी पुलिस ने महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ के आधार पर कुछ अन्य लोग पकड़े गए।
अब तक कुल 27 आरोपी गिरफ्तार
आतंकी और जासूसी नेटवर्क से जुड़े अब तक कुल 27 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। यह सभी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। यह सभी आरोपी देश के संवेदनशील ठिकानों रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों सैन्य प्रतिष्ठान, भीड़भाड़ वाले इलाके और इजराइली ठिकानों की रेकी कर वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेज रहे थे।
वहीं, 18 मार्च को हापुड़ के धौलाना क्षेत्र में पकड़े गए दो आरोपी आईएसआई एजेंट और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। यह दोनों भी जासूसी नेटवर्क का हिस्सा बनकर संवेदनशील सूचनाएं शेयर कर रहे थे।
पाकिस्तान से फंडिंग की पुष्टि ने लगाई मुहर
आतंकी और जासूसी नेटवर्क को पाकिस्तान से लगातार फंडिंग मिल रही थी। इस फंडिंग को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बिचौलियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी कड़ी में पुलिस ने ट्रक चालक दुर्गेश को मुंबई पोर्ट से गिरफ्तार किया। दुर्गेश पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग को गिरोह तक पहुंचाने में भूमिका निभा रहा था। वह हवाला और अन्य माध्यमों से पैसे को अलग-अलग आरोपियों तक पहुंचाता था।
क्रिप्टो करेंसी के जरिए युवाओं को रकम मिली
आईएसआईएस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई प्रदेश में जिहाद को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए युवाओं को रकम भेजी जा रही है। एटीएस की छानबीन में इसके प्रमाण मिलने पर कई बैंक खातों की पड़ताल शुरू की गई है।
आतंकवादियों ने लालच देकर युवाओं को जोड़ा
जांच में खुलासा हुआ कि संवेदनशील स्थानों पर सोलर बेस्ड कैमरों से वीडियो और तस्वीरें जुटाकर पाकिस्तान भेजी जा रही थीं। यह पूरा डेटा एक लोकेशन बैंक के रूप में तैयार किया जा रहा था, जो किसी भी बड़ी आतंकी वारदात से पहले टारगेट तय करने और सटीक हमला करने में इस्तेमाल होता है। लोकेशन बैंक के लिए आतंकियों ने युवाओं को रुपयों का लालच देकर जोड़ा।
फॉरेंसिक रिपोर्ट आने से जांच में मजबूती आएगी
बुधवार को पुलिस को पहली फॉरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है। अब साक्ष्य पुख्ता होंगे और पुलिस की जांच को भी मजबूती मिलेगी। कौशांबी थाना पुलिस ने 14 मार्च से 24 मार्च के बीच 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके फोन से 100 से अधिक संवेदनशील और सैन्य ठिकानों के वीडियो व लोकेशन मिली थीं।आरोपियों के खिलाफ कुछ और साक्ष्य भी मिले हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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