Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTerrorists wanted to carry out a 26/11 style attack with over 200 IED bombs in Delhi
200 से ज्यादा IED बमों के साथ दिल्ली को दहलाना चाहते थे आतंकी, 26/11 जैसे हमले की थी योजना

200 से ज्यादा IED बमों के साथ दिल्ली को दहलाना चाहते थे आतंकी, 26/11 जैसे हमले की थी योजना

संक्षेप: नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' ने खासतौर पर कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों को चुना था, ताकि सफेदपोश होने की वजह से वह पुलिस या खुफिया एजेंसियों की निगाह में नहीं आ सकें।

Wed, 12 Nov 2025 04:44 PMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए कार धमाके के बाद हो रही जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि यह धमाका एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत आतंकी 200 से ज्यादा बमों से दिल्ली को दहलाने चाहते थे। वे देश में एकबार फिर साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 जैसे आतंकी हमलों को दोहराने चाहते थे। आतंकी इसी हमले की तर्ज पर दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ विस्फोट करना चाहते थे और इसके लिए वे फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर बम बनाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। इस मामले में पुलिस अबतक 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के 8 से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर ही सूत्र ने ये खुलासे किए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनडीटीवी की खबर के अनुसार आतंकियों का यह समूह दिल्ली के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई-प्रोफाइल इलाकों को 200 से ज्यादा बेहद शक्तिशाली IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से निशाना बनाना चाहता था, और इसके लिए बड़े पैमाने पर शहर में बम बनाने की सामग्री जमा कर रहा था।

मुंबई हमलों की तर्ज पर करना चाहते थे हमला

आतंकवादी राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थलों जैसे लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर के अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और शॉपिंग मॉल में भी हमले की योजना बना रहे थे। आतंकी बिल्कुल उसी तरह दिल्ली को दहलाना चाहते थे, जिस तरह 26 नवंबर साल 2008 में उन्होंने मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमला करते हुए महानगर को निशाना बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान से आए आतंकियों ने शहर के होटल ताज, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लियोपोल्ड अस्पताल सहित 12 जगहों पर एक साथ गोलीबारी और बम विस्फोट करते हुए सैकड़ों मासूमों की जान ली थी।

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया, ताकि किसी को शक ना हो

अपने इन नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का निर्माण किया था। इसके लिए उन्होंने खासतौर पर कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों को चुना था, ताकि सफेदपोश होने की वजह से उनके पुलिस या खुफिया एजेंसियों की निगाह में आने की संभावना नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के करीब फरीदाबाद में अपना ठिकाना बना लिया और वहां अपनी करतूतों को अंजाम देने में लग गए।

डॉक्टर होने की वजह से लोग उनपर तुरन्त भरोसा कर लेते थे, और वे बिल्कुल आसानी के साथ राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में आना-जाना भी कर सकते थे। इस दौरान चेक पोस्ट या नाकों पर भी उनके वाहनों को संदिग्ध निगाहों से नहीं देखा जाता था और उन्हें बिना रोक-टोक के निकलने भी दिया जाता था। जिसके बाद अपनी डॉक्टरी पहचान बता इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टरों ने धौज और फतेहपुर तगा इलाकों में कमरे किराए पर लिए और वहां विस्फोटक जमा करने लगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिन्द से जुड़ा है, जो कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी में सक्रिय है। हालांकि दिल्ली और फरीदाबाद से हुई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपनी योजना पर पानी फिरता नजर आया। जिसके बाद जल्दबाजी में उन्होंने आईईडी तैयार करते हुए दिल्ली में सोमवार को हुए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया।

हिरासत में लिए गए संदिग्धों में तीन डॉक्टर हैं, शाहीन सईद, मुजम्मिल शकील गनाले और अदील राथर। जबकि एक अन्य डॉक्टर डॉ. उमर नबी फिलहाल लापता है, माना जा रहा है कि वही वो आत्मघाती हमलावर था, जिसकी 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए विस्फोट में मौत हो गई। इसके अलावा इस मामले को लेकर फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में डॉ. शाहीन सईद के साथ काम करने वाले तीन अन्य डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया है। जिसके बाद दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद अबतक कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 6 डॉक्टर हैं। वहीं मंगलवार को गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी।

आतंकियों के पास लाल रंग की कार भी थी

उधर बुधवार को पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला कि इस धमाके को अंजाम देने वाले संदिग्धों के पास सफेद रंग की हुंडई आई-20 कार के अलावा लाल रंग की एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की भी थी, जिसकी तलाश फिलहाल पुलिस को है। जिसका पता लगाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों, चौकियों और सीमा चौकियों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।