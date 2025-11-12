200 से ज्यादा IED बमों के साथ दिल्ली को दहलाना चाहते थे आतंकी, 26/11 जैसे हमले की थी योजना

संक्षेप: नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए इस 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' ने खासतौर पर कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों को चुना था, ताकि सफेदपोश होने की वजह से वह पुलिस या खुफिया एजेंसियों की निगाह में नहीं आ सकें।

दिल्ली में लालकिला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए कार धमाके के बाद हो रही जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी में पता चला है कि यह धमाका एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत आतंकी 200 से ज्यादा बमों से दिल्ली को दहलाने चाहते थे। वे देश में एकबार फिर साल 2008 में मुंबई में हुए 26/11 जैसे आतंकी हमलों को दोहराने चाहते थे। आतंकी इसी हमले की तर्ज पर दिल्ली के कई इलाकों में एक साथ विस्फोट करना चाहते थे और इसके लिए वे फरीदाबाद में बड़े पैमाने पर बम बनाने का सामान इकट्ठा कर रहे थे। इस मामले में पुलिस अबतक 'व्हाइट कॉलर' टेरर मॉड्यूल के 8 से ज्यादा आतंकियों की गिरफ्तार कर चुकी है। उनसे मिली जानकारी के आधार पर ही सूत्र ने ये खुलासे किए।

एनडीटीवी की खबर के अनुसार आतंकियों का यह समूह दिल्ली के अलावा गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई-प्रोफाइल इलाकों को 200 से ज्यादा बेहद शक्तिशाली IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से निशाना बनाना चाहता था, और इसके लिए बड़े पैमाने पर शहर में बम बनाने की सामग्री जमा कर रहा था।

मुंबई हमलों की तर्ज पर करना चाहते थे हमला आतंकवादी राष्ट्रीय राजधानी के भीड़भाड़ वाले प्रमुख स्थलों जैसे लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर के अलावा देश भर के रेलवे स्टेशनों और शॉपिंग मॉल में भी हमले की योजना बना रहे थे। आतंकी बिल्कुल उसी तरह दिल्ली को दहलाना चाहते थे, जिस तरह 26 नवंबर साल 2008 में उन्होंने मुंबई में एक साथ कई जगहों पर हमला करते हुए महानगर को निशाना बनाया था। उस वक्त पाकिस्तान से आए आतंकियों ने शहर के होटल ताज, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लियोपोल्ड अस्पताल सहित 12 जगहों पर एक साथ गोलीबारी और बम विस्फोट करते हुए सैकड़ों मासूमों की जान ली थी।

व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया, ताकि किसी को शक ना हो अपने इन नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों ने इस 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का निर्माण किया था। इसके लिए उन्होंने खासतौर पर कश्मीर के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों को चुना था, ताकि सफेदपोश होने की वजह से उनके पुलिस या खुफिया एजेंसियों की निगाह में आने की संभावना नहीं थी। जिसके बाद उन्होंने दिल्ली के करीब फरीदाबाद में अपना ठिकाना बना लिया और वहां अपनी करतूतों को अंजाम देने में लग गए।

डॉक्टर होने की वजह से लोग उनपर तुरन्त भरोसा कर लेते थे, और वे बिल्कुल आसानी के साथ राष्ट्रीय राजधानी के अलग-अलग इलाकों में आना-जाना भी कर सकते थे। इस दौरान चेक पोस्ट या नाकों पर भी उनके वाहनों को संदिग्ध निगाहों से नहीं देखा जाता था और उन्हें बिना रोक-टोक के निकलने भी दिया जाता था। जिसके बाद अपनी डॉक्टरी पहचान बता इस मॉड्यूल से जुड़े आतंकी डॉक्टरों ने धौज और फतेहपुर तगा इलाकों में कमरे किराए पर लिए और वहां विस्फोटक जमा करने लगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिन्द से जुड़ा है, जो कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी में सक्रिय है। हालांकि दिल्ली और फरीदाबाद से हुई डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें अपनी योजना पर पानी फिरता नजर आया। जिसके बाद जल्दबाजी में उन्होंने आईईडी तैयार करते हुए दिल्ली में सोमवार को हुए इस ब्लास्ट को अंजाम दिया।

हिरासत में लिए गए संदिग्धों में तीन डॉक्टर हैं, शाहीन सईद, मुजम्मिल शकील गनाले और अदील राथर। जबकि एक अन्य डॉक्टर डॉ. उमर नबी फिलहाल लापता है, माना जा रहा है कि वही वो आत्मघाती हमलावर था, जिसकी 10 नवंबर को लाल किला के पास हुए विस्फोट में मौत हो गई। इसके अलावा इस मामले को लेकर फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय में डॉ. शाहीन सईद के साथ काम करने वाले तीन अन्य डॉक्टरों को भी हिरासत में लिया गया है। जिसके बाद दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद अबतक कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें से 6 डॉक्टर हैं। वहीं मंगलवार को गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी।