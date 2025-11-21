लाल किला धमाका: आतंकी शादाब का भी खंगाला जा रहा नेटवर्क, अल-फलाह से ही निकला था

संक्षेप: जांच का फोकस अब इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े आतंकी मिर्ज़ा शादाब बेग और उससे जुड़े नेटवर्क पर आ गया है। बेग अल-फलाह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और धमाके में उसी विश्वविद्यालय से जुड़े कई नाम उभरने के बाद एजेंसियां इस कड़ी को गंभीरता से खंगाल रही हैं।

लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच और तेज हो गई है। एनआईए के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां विभिन्न पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही हैं। जांच का फोकस अब इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े आतंकी मिर्ज़ा शादाब बेग और उससे जुड़े नेटवर्क पर आ गया है।

बेग अल-फलाह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और धमाके में उसी विश्वविद्यालय से जुड़े कई नाम उभरने के बाद एजेंसियां इस कड़ी को गंभीरता से खंगाल रही हैं। सूत्रों के अनुसार बेग 2007 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज (अब विश्वविद्यालय) में बीटेक कर रहा था।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी यह आतंकी 2008 में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली धमाकों समेत कई वारदातों में वांछित है। 2007 में गोरखपुर धमाका करने के बाद वह एजेंसियों के रडार पर आया और 2008 में देश से फरार हो गया। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। धमाके से जुड़े वित्तीय प्रवाह की जांच करते हुए ईडी ने सोमवार को दिल्ली और फरीदाबाद में 25 ठिकानों पर छापेमारी की।

इसी सिलसिले में ईडी ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक और अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को वित्तीय अनियमितताओं व जाली मान्यता दस्तावेजों के मामले में गिरफ्तार किया है। सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच विश्वविद्यालय पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े दो केस दर्ज कर चुकी है।

मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर उठे सवाल अल-फलाह मेडिकल कॉलेज की मान्यता अदालत के आदेश पर दी गई थी, न कि सरकार द्वारा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुवार को फरीदाबाद में पैरा भवन उद्घाटन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की मान्यता से जुड़े कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। यूनिवर्सिटी को 2014 से पहले और मेडिकल कॉलेज को 2019 में मान्यता मिली थी। मंत्री ने कहा कि संस्थान उच्च शिक्षा विभाग के तहत आता है और अब यह भी जांच का विषय है कि कॉलेज में कितने सेल सक्रिय हैं और उनका संचालन कैसे हो रहा है।