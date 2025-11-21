Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsterrorist shadab was linked with al falah university police probing his connection
लाल किला धमाका: आतंकी शादाब का भी खंगाला जा रहा नेटवर्क, अल-फलाह से ही निकला था

लाल किला धमाका: आतंकी शादाब का भी खंगाला जा रहा नेटवर्क, अल-फलाह से ही निकला था

संक्षेप:

जांच का फोकस अब इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े आतंकी मिर्ज़ा शादाब बेग और उससे जुड़े नेटवर्क पर आ गया है। बेग अल-फलाह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और धमाके में उसी विश्वविद्यालय से जुड़े कई नाम उभरने के बाद एजेंसियां इस कड़ी को गंभीरता से खंगाल रही हैं।

Fri, 21 Nov 2025 05:31 AMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच और तेज हो गई है। एनआईए के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां विभिन्न पहलुओं से मामले की पड़ताल कर रही हैं। जांच का फोकस अब इंडियन मुजाहिदीन के भगोड़े आतंकी मिर्ज़ा शादाब बेग और उससे जुड़े नेटवर्क पर आ गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेग अल-फलाह विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र है और धमाके में उसी विश्वविद्यालय से जुड़े कई नाम उभरने के बाद एजेंसियां इस कड़ी को गंभीरता से खंगाल रही हैं। सूत्रों के अनुसार बेग 2007 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज (अब विश्वविद्यालय) में बीटेक कर रहा था।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का निवासी यह आतंकी 2008 में राजस्थान, गुजरात और दिल्ली धमाकों समेत कई वारदातों में वांछित है। 2007 में गोरखपुर धमाका करने के बाद वह एजेंसियों के रडार पर आया और 2008 में देश से फरार हो गया। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। धमाके से जुड़े वित्तीय प्रवाह की जांच करते हुए ईडी ने सोमवार को दिल्ली और फरीदाबाद में 25 ठिकानों पर छापेमारी की।

इसी सिलसिले में ईडी ने अल-फलाह विश्वविद्यालय के संस्थापक और अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को वित्तीय अनियमितताओं व जाली मान्यता दस्तावेजों के मामले में गिरफ्तार किया है। सिद्दीकी को 13 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है। इस बीच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच विश्वविद्यालय पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े दो केस दर्ज कर चुकी है।

मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर उठे सवाल

अल-फलाह मेडिकल कॉलेज की मान्यता अदालत के आदेश पर दी गई थी, न कि सरकार द्वारा। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुवार को फरीदाबाद में पैरा भवन उद्घाटन के दौरान दी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज की मान्यता से जुड़े कई सवाल खड़े हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। यूनिवर्सिटी को 2014 से पहले और मेडिकल कॉलेज को 2019 में मान्यता मिली थी। मंत्री ने कहा कि संस्थान उच्च शिक्षा विभाग के तहत आता है और अब यह भी जांच का विषय है कि कॉलेज में कितने सेल सक्रिय हैं और उनका संचालन कैसे हो रहा है।

धमाके में 15 लोगों की जान गई थी

10 नवंबर को लाल किले के पास हुए धमाके में 15 लोगों की मौत के बाद अल-फलाह विश्वविद्यालय फिर जांच एजेंसियों के दायरे में है, क्योंकि कथित फिदायीन डॉ. उमर उन नबी यहीं का मेडिकल प्रोफेसर था। इसके अलावा डॉ. मुजम्मिल शकील, जिनके फरीदाबाद स्थित मकान से 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला था, वह भी इसी विश्वविद्यालय से संबद्ध थे।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।