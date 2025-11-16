दिल्ली में विस्फोट से पहले किराये के कमरे में कहां रहता था आतंकी मोहम्मद? CCTV से खुले कई राज

संक्षेप: उमर मोहम्मद, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह से जुड़ा था। यही उस i20 कार का चालक था, जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ था और 13 लोग मारे गए थे।

दिल्ली में खुद को उड़ाने वाले आतंकवादी ने 10/11 विस्फोट से कुछ समय पहले हरियाणा के नूह में एक कमरा किराए पर लिया था। उमर मोहम्मद, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह से जुड़ा था। यही उस i20 कार का चालक था, जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ था और 13 लोग मारे गए थे।

दिल्ली पुलिस पिछले पाँच दिनों से नूह में तलाशी अभियान चला रही है। कल एक टीम हिदायत कॉलोनी के बाहर तैनात थी। आतंकवादी के ठिकाने की जाँच से पता चला है कि 10 नवंबर को विस्फोट करने से पहले वह लगभग 10 दिनों तक कॉलोनी में किराए के कमरे में रहा था।

कॉलोनी में घुसी मोहम्मद की कार, सीसीटीवी में कैद एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि धमाके वाले दिन मोहम्मद विस्फोटक के साथ अपनी i20 कार में अपने किराए के कमरे से निकला था। नूह के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी कार के कॉलोनी में घुसते हुए कैद हो गया था। हालाँकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कार कॉलोनी से कब निकली और आतंकवादी किस रास्ते से गया।

किसके घर में किराए पर रुका था मोहम्मद? दिल्ली-अलवर रोड पर स्थित जिस घर में मोहम्मद रुका था, वह शोएब की साली का है। शोएब फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन है, जहाँ संदिग्ध आतंकवादी काम करते थे। शोएब, जिसने उसके लिए रहने की व्यवस्था की थी, अब पुलिस हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि न तो पड़ोसियों और न ही नूह में तैनात खुफिया इकाई को उसके उस घर में रहने की जानकारी थी।

2 सीसीटीवी फुटेज बता रहे कि नूह में था मोहम्मद जानकारी में सामने आया है कि विस्फोट से पहले के 2 सीसीटीवी फुटेज मोहम्मद के नूह में मौजूद होने की गवाही देते हैं। एक में, उसे फिरोजपुर झिरका में एक टोल प्लाजा पार करते हुए दिखाया गया है। दूसरे में, उसे बीवान-पहाड़ी रोड पर एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हुए देखा गया था। सूत्रों ने बताया कि वह नूह में मेवात भी गया था, जहाँ संभवतः वह अपने कॉलेज के कुछ एमबीबीएस छात्रों के संपर्क में आया था।

मोहम्मद के 3 साथियों को किया गया गिरफ्तार मोहम्मद के तीन साथियों- शाहीन सईद, मुज़म्मिल शकील और आदिल राथर को विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस और टीम द्वारा यह पता लगाने के लिए जाँच चल रही है कि क्या वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। मोहम्मद के तीनों साथी फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में डॉक्टर हैं।