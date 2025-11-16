Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTerrorist Mohammad lived in a rented room in Nuh before the Delhi blast.
दिल्ली में विस्फोट से पहले किराये के कमरे में कहां रहता था आतंकी मोहम्मद? CCTV से खुले कई राज

दिल्ली में विस्फोट से पहले किराये के कमरे में कहां रहता था आतंकी मोहम्मद? CCTV से खुले कई राज

संक्षेप: उमर मोहम्मद, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह से जुड़ा था। यही उस i20 कार का चालक था, जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ था और 13 लोग मारे गए थे।

Sun, 16 Nov 2025 03:07 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली में खुद को उड़ाने वाले आतंकवादी ने 10/11 विस्फोट से कुछ समय पहले हरियाणा के नूह में एक कमरा किराए पर लिया था। उमर मोहम्मद, जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी समूह से जुड़ा था। यही उस i20 कार का चालक था, जिसमें लाल किले के पास विस्फोट हुआ था और 13 लोग मारे गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दिल्ली पुलिस पिछले पाँच दिनों से नूह में तलाशी अभियान चला रही है। कल एक टीम हिदायत कॉलोनी के बाहर तैनात थी। आतंकवादी के ठिकाने की जाँच से पता चला है कि 10 नवंबर को विस्फोट करने से पहले वह लगभग 10 दिनों तक कॉलोनी में किराए के कमरे में रहा था।

कॉलोनी में घुसी मोहम्मद की कार, सीसीटीवी में कैद

एनडीटीवी की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि धमाके वाले दिन मोहम्मद विस्फोटक के साथ अपनी i20 कार में अपने किराए के कमरे से निकला था। नूह के एक डायग्नोस्टिक सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों में उसकी कार के कॉलोनी में घुसते हुए कैद हो गया था। हालाँकि, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि कार कॉलोनी से कब निकली और आतंकवादी किस रास्ते से गया।

किसके घर में किराए पर रुका था मोहम्मद?

दिल्ली-अलवर रोड पर स्थित जिस घर में मोहम्मद रुका था, वह शोएब की साली का है। शोएब फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन है, जहाँ संदिग्ध आतंकवादी काम करते थे। शोएब, जिसने उसके लिए रहने की व्यवस्था की थी, अब पुलिस हिरासत में है। सूत्रों ने बताया कि न तो पड़ोसियों और न ही नूह में तैनात खुफिया इकाई को उसके उस घर में रहने की जानकारी थी।

2 सीसीटीवी फुटेज बता रहे कि नूह में था मोहम्मद

जानकारी में सामने आया है कि विस्फोट से पहले के 2 सीसीटीवी फुटेज मोहम्मद के नूह में मौजूद होने की गवाही देते हैं। एक में, उसे फिरोजपुर झिरका में एक टोल प्लाजा पार करते हुए दिखाया गया है। दूसरे में, उसे बीवान-पहाड़ी रोड पर एक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हुए देखा गया था। सूत्रों ने बताया कि वह नूह में मेवात भी गया था, जहाँ संभवतः वह अपने कॉलेज के कुछ एमबीबीएस छात्रों के संपर्क में आया था।

मोहम्मद के 3 साथियों को किया गया गिरफ्तार

मोहम्मद के तीन साथियों- शाहीन सईद, मुज़म्मिल शकील और आदिल राथर को विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस और टीम द्वारा यह पता लगाने के लिए जाँच चल रही है कि क्या वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बना रहे थे। मोहम्मद के तीनों साथी फरीदाबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय में डॉक्टर हैं।

किराए के घर से बरामद हुई 3000 किलो विस्फोटक समाग्री

पुलिस ने संदिग्धों द्वारा किराए पर लिए गए घरों से लगभग 3,000 किलोग्राम विस्फोटक और बम बनाने की सामग्री बरामद की है, जो जैश से जुड़े आतंकी मॉड्यूल द्वारा तैयार की जा रही एक नापाक योजना का संकेत देता है। सईद की कार में एक राइफल और गोला-बारूद भी मिला है, और उसके हालिया पासपोर्ट सत्यापन से उसके देश से भागने की संभावित योजना की ओर इशारा मिलता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।