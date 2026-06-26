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दिल्ली में 'किलर टीनएजर्स' का आतंक! नाबालिग लड़कों ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट; क्या वजह

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में हाल के दिनों में 'किलर टीनएजर्स' का बढ़ता आतंक नजर आ रहा है। ख्याला, बेगमपुर, सीलमपुर और तिमारपुर में हुई इन वारदातों में कहीं गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद, कहीं लूट और कहीं पुरानी रंजिश हत्या की वजह बनी। पुलिस ने सभी मामलों में नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है या उनकी तलाश जारी है।

दिल्ली में 'किलर टीनएजर्स' का आतंक! नाबालिग लड़कों ने 4 लोगों को उतारा मौत के घाट; क्या वजह

राजधानी दिल्ली में ‘किलर टीनएजर्स’ का खौफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीते कुछ दिनों में शहर के अलग-अलग इलाकों से हत्या के ऐसे 4 मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 से 17 साल के लड़के आरोपी निकले हैं। कहीं गर्लफ्रेंड को लेकर मजाक पर कैंची से हत्या हुई, कहीं महज चार हजार रुपये लूटने के लिए बुजुर्ग की जान ले ली गई, तो कहीं पुरानी रंजिश और मामूली विवाद ने खून-खराबे का रूप ले लिया। इन घटनाओं ने नाबालिग लड़कों द्वारा हिंसा की घटनाओं में शामिल होने की खौफनाक सच्चाई को उजागर कर दिया है।

गर्लफ्रेंड से मजाक और कैंची घोंपकर हत्या

पहली घटना पश्चिमी दिल्ली के ख्याला थाना इलाके की है। यहां जींस की फैक्ट्री में काम करने वाले युवक ने अपने सहकर्मी को कैंची गोदकर मार डाला। इस मारामारी में दूसरा युवक घायल भी हुआ है। मृतक का नाम फिरोज है। हत्या के आरोपी नाबालिग लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी में सामने आया है कि दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड को किए मजाक को लेकर कई बार कहासुनी हो चुकी थी।

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लूट का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या

दूसरी घटना रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के बेगमपुर थाना इलाके की है। यहां लूट का विरोध करने पर बुजुर्ग मजजूर की हत्या कर दी गई थी। इस कांड को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना को अंजाम देते समय पहने गए कपड़ों को बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, लड़कों ने बुजुर्ग मजदूर से 4080 रुपये लूट थे, जिसे बाद में आपस में बांट लिया था।

3 नाबालिगों ने 17 साल के लड़के की हत्या की

तीसरी घटना सीलमपुर की है। यहां तीन लड़कों ने 17 साल के लड़के को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के आरोप में 15 और 16 साल के दो नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीसरा नाबालिग लड़का फरार है। पूछताछ में लड़कों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया- उनका मृतक लक्की से झगड़ा हो गया था। इसके बाद हमने उसे निपटाने का प्लान बनाया और मौका देखकर चाकू से हमला कर दिया।

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पुरानी रंजिश में किया काम तमाम, जांच शुरू

चौथी घटना तिमारपुर की है। यहां जिम से लौट रहे दिलावर उर्फ बाबू की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के पीछे भी नाबालिग लड़कों का हाथ था। पुलिस ने तीन नाबालिग लड़कों को पकड़ा है। जांच में सामने आया है कि इन लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते इस कांड को अंजाम दिया था। इस दौरान लड़कों ने एक दोस्त को धमकी भी दी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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