Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTerror Module Doctors Buy Brezza Car Weeks Before Delhi Blast pic surfaces
दिल्ली धमाके से कुछ हफ्ते पहले खरीदी थी ब्रेजा कार, डॉ. शाहीन और मुज्जमिल को लेकर बड़ा खुलासा, सामने आई पहली तस्वीर

दिल्ली धमाके से कुछ हफ्ते पहले खरीदी थी ब्रेजा कार, डॉ. शाहीन और मुज्जमिल को लेकर बड़ा खुलासा, सामने आई पहली तस्वीर

संक्षेप: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दो डॉक्टरों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताय़ा जा रहा है कि इसी आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्य डॉ शाहीन शाहिद और मुज्जिल अहमद गनैया ने एक नई ब्रेजा कार खरीदी थी।

Tue, 18 Nov 2025 09:03 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दो डॉक्टरों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताय़ा जा रहा है कि इसी आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्य डॉ शाहीन शाहिद और मुज्जिल अहमद गनैया ने एक नई ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उन्होंने दिल्ली धमाके से कुछ हफ्तों पहले यानी 25 सितंबर को खरीदी थी। इस की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वह कैमरे के सामने मुस्कुराते नजर आ रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें, 43 वर्षीय डॉक्टर शाहीन, फरीदाबाद में विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थी। इन विस्फोटकों की बरामदगी के बाद बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। वह लखनऊ के खंदारी बाजार स्थित हाता मुस्तफा खान में पैदा हुई और पली-बढ़ी, और कथित तौर पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा थी।

वहीं दूसरी ओर 35 साल का डॉक्टर मुज़म्मिल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, जहां लाल किला हमले का आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी भी रहता था। उस पर फरीदाबाद में दो किराए के कमरों में 2,900 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने की अन्य सामग्री जमा करने का आरोप है। मुज़म्मिल लाल किला विस्फोट की चल रही जांच में भी एक प्रमुख व्यक्ति है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी। पहले बताया गया था कि 2015 में तलाक के बाद, शाहीन फरीदाबाद में मुज़म्मिल के साथ रह रही थी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Car Blast
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।