दिल्ली धमाके से कुछ हफ्ते पहले खरीदी थी ब्रेजा कार, डॉ. शाहीन और मुज्जमिल को लेकर बड़ा खुलासा, सामने आई पहली तस्वीर
दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार धमाके के बाद सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच दो डॉक्टरों को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। बताय़ा जा रहा है कि इसी आतंकी मॉड्यूल के दो सदस्य डॉ शाहीन शाहिद और मुज्जिल अहमद गनैया ने एक नई ब्रेजा कार खरीदी थी। ये कार उन्होंने दिल्ली धमाके से कुछ हफ्तों पहले यानी 25 सितंबर को खरीदी थी। इस की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वह कैमरे के सामने मुस्कुराते नजर आ रहे हैं।
बता दें, 43 वर्षीय डॉक्टर शाहीन, फरीदाबाद में विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे की बरामदगी के बाद गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थी। इन विस्फोटकों की बरामदगी के बाद बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ था। वह लखनऊ के खंदारी बाजार स्थित हाता मुस्तफा खान में पैदा हुई और पली-बढ़ी, और कथित तौर पर भारत में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) की महिला भर्ती शाखा का हिस्सा थी।
वहीं दूसरी ओर 35 साल का डॉक्टर मुज़म्मिल जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है, जहां लाल किला हमले का आत्मघाती हमलावर उमर-उन-नबी भी रहता था। उस पर फरीदाबाद में दो किराए के कमरों में 2,900 किलोग्राम से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट और बम बनाने की अन्य सामग्री जमा करने का आरोप है। मुज़म्मिल लाल किला विस्फोट की चल रही जांच में भी एक प्रमुख व्यक्ति है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हुई थी। पहले बताया गया था कि 2015 में तलाक के बाद, शाहीन फरीदाबाद में मुज़म्मिल के साथ रह रही थी।