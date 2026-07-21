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यूक्रेनियों के साथ दबोचे अमेरिकी आरोपी की भूख हड़ताल, कुक मुहैया कराने के आदेश

By Krishna Bihari Singh
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी साजिश मामले के आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को राहत दी है। अदालत ने तिहाड़ मैथ्यू वैन डाइक को जेल में कुक मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।

यूक्रेनियों के साथ दबोचे अमेरिकी आरोपी की भूख हड़ताल, कुक मुहैया कराने के आदेश

निखिल पाठक, नई दिल्ली

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंकी साजिश मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को राहत देते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन को उसके लिए कुक मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। आरोपी ने अदालत से अमेरिकी भोजन देने की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन ने आरोपी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।

50 दिनों से भूख हड़ताल पर है मैथ्यू

बचाव पक्ष के वकीलों ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है और जेल में मिलने वाला मसालेदार खाना नहीं खा पा रहा। उन्होंने कहा कि आरोपी पिछले करीब 50 दिनों से भूख हड़ताल पर है और केवल सोया मिल्क जैसे तरल पदार्थ का सेवन कर रहा है।

बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें

वकीलों ने दलील दी कि आरोपी की गरिमा की रक्षा करना संवैधानिक दायित्व है, इसलिए उसे उसकी आदत के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। साथ ही, उन्होंने आरोपी को खुद खाना बनाने की अनुमति देने की भी मांग की।

जेल में कुक मुहैया कराने के आदेश

अदालत ने दलीलों पर विचार करते हुए जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि आरोपी के लिए कुक उपलब्ध कराया जाए, जो उसके लिए भोजन तैयार करे। साथ ही अदालत ने जेल अधिकारियों को आरोपी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए।

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13 मार्च को हुआ था गिरफ्तार

अदालत ने आरोपी को एक इलेक्ट्रॉनिक केतली और मच्छरदानी देने की भी अनुमति दी। अधिवक्ताओं ने बताया कि वे बुधवार को जेल जाकर मेडिकल अधिकारी और जेल अधीक्षक की मौजूदगी में आरोपी से मिलेंगे, जहां कुक द्वारा भोजन तैयार किया जाएगा।

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NIS ने 13 मार्च को किया था अरेस्ट

गौरतलब है कि मैथ्यू को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 13 मार्च को छह यूक्रेनी नागरिकों के साथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये लोग म्यांमार के रास्ते मिजोरम सीमा से भारत में दाखिल हुए थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, यह समूह कथित तौर पर उग्रवादी संगठनों को मदद और ड्रोन प्रशिक्षण देने जैसी गतिविधियों में शामिल था।

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जेल में चिकन-पास्ता की मांग

आरोपी के अधिवक्ताओं ने याचिका दाखिल करते हुए दावा किया था कि उनके मुवक्किल का भूख हड़ताल की वजह से 14 किग्रा वजन कम हो गया है। उसकी शारीरिक क्षमता, आंखों की रोशनी पर भी फर्क पड़ रहा है। याचिका में आरोपी ने जेल के भीतर एक इंडक्शन स्टोव, बर्तन और प्लास्टिक फूड चॉपर रखने की अनुमति मांगी थी। इसके अलावा उसने चिकन, रेड मीट, मछली, झींगा, दाल, चावल, पास्ता, नूडल्स, मक्खन, दूध आदि की भी मांग की थी। उसने कहा था कि सभी चीजों का खर्च उसका परिवार उठाएगा।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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