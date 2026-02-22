आतंकी हमले की साजिश के बीच हाई अलर्ट पर दिल्ली, हर गाड़ी पर नजर; किरायदारों का वेरिफिकेशन भी तेज
दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी हमले की खुफिया सूचना मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा देश के प्रमुख शहरों में आईईडी हमलों की साजिश रच रहा है।
इसमें चांदनी चौक में स्थित में मंदिर भी शामिल है।
बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक मस्जिद पर हुए हमले के प्रतिशोध में यह योजना बनाई गई है, जिसके निशाने पर कई भीड़भाड़ वाले धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हो सकते हैं। यह अलर्ट ऐसे समय में सामने आय़ा है जब कुछ ही महीनों पहले लाल किले के पास बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। हमले की खूफिया सूचना को देखते हुए दिल्ली को हाई अलर् पर रखा गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया री रिपोर्ट के मुताबिक संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली में घुसने वाली हर गाड़ी की तलाशी ली जा रही है और लावारिस खड़ी गाड़ियों पर खास नजर रखी जा रही है। सुरक्षाकर्मी सीसीटीवी कैमरों के जरिए शहर की हर गतिविधि पर रियल-टाइम निगरानी रख रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन मार्केट और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों के साथ समन्वय बैठकें कर रहा है ताकि आम नागरिकों और दुकानदारों को भी सतर्क किया जा सके।
वेरिफिकेशन अभियान भी तेज
सुरक्षा अभियान के तहत होटलों, गेस्ट हाउसों, मॉल और सिनेमा हॉल में व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। सिम कार्ड डीलरों और केमिकल की दुकानों की भी जांच की जा रही है ताकि किसी भी संदिग्ध खरीद-फरोख्त को रोका जा सके। इसके अलावा, किरायेदारों, घरेलू सहायकों और निजी सुरक्षा गार्डों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मौजूदगी का पता लगाया जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते टाला जा सके।
