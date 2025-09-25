Tension in Seelampur area Delhi after minors stabbed a minor to death following a dispute दिल्ली में मामूली विवाद के बाद नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, सीलमपुर इलाके में फैला तनाव, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTension in Seelampur area Delhi after minors stabbed a minor to death following a dispute

दिल्ली में मामूली विवाद के बाद नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, सीलमपुर इलाके में फैला तनाव

पुलिस चौकी के नजदीक एक मोटर साइकिल मैकेनिक की वर्कशाप है। करण वहीं पर काम करता था। गुरुवार रात को उसके मालिक ने उसे 500 रुपए का नोट देकर छुट्टे पैसे लाने के लिए बोला। जिसके बाद करण पास की दुकान में चला गया।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्लीThu, 25 Sep 2025 11:54 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में मामूली विवाद के बाद नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या, सीलमपुर इलाके में फैला तनाव

नई दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार रात मामूली बात पर 14 साल के नाबालिग की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान करण के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नाबालिग की हत्या के बाद इलाके में तनाव फैल हो गया। दरअसल नाबालिग की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के नाबालिग लड़कों पर है। जिसके बाद सीलमपुर इलाके में तनाव फैल गया।

हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। साथ ही पुलिस ने इस हत्याकांड के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज करते हुए एक नाबालिग आरोपी को दबोच लिया। खबर लिखे जाने तक सीलमपुर इलाके में तनाव का माहौल था। दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने आकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह वारदात सीलमपुर धर्मपुरा लाल बत्ती के पास शिव मंदिर के नजदीक हुई। यहां पुलिस चौकी के नजदीक एक मोटर साइकिल मैकेनिक की वर्कशाप है। करण वहीं पर काम करता था। गुरुवार रात को उसके मालिक ने उसे 500 रुपए का नोट देकर छुट्टे पैसे लाने के लिए बोला। जिसके बाद करण पास में चला गया।

वहां किसी बात पर उसकी आरोपी से बहस हो गई। इसके बाद आरोपी उसे कंधे पर हाथ रखकर बाहर लाए और इसी बीच एक आरोपी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। बाद में वह फरार हो गए। घटना के बाद नाबालिग को फौरन जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या की जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई।

उधर वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। दूसरी ओर से भी लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। दोनों ओर से नारेबाजी के बीच पुलिस शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। बाद में पुलिस ने मुख्य नाबालिग आरोपी को दबोचकर उसके पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हत्या से दो समुदाय के झगड़े का कोई लेनादेना नहीं है। मृतक और आरोपी दोनों ही नाबालिग हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से जांच कर रही है।