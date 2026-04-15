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दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश; मंदिर के गेट पर लटकाई आपत्तिजनक सामग्री, तनाव

Apr 15, 2026 09:37 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार पाण्डेय, नई दिल्ली
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दिल्ली के ब्रिजपुरी में एक मंदिर पर आपत्तिजनक सामग्री मिलने से तनाव फैल गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। स्थिति नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है। पुलिस सीसीटीवी के जरिए दोषियों की तलाश और शांति की अपील कर रही है।

दिल्ली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश; मंदिर के गेट पर लटकाई आपत्तिजनक सामग्री, तनाव

दिल्ली के दयालपुर स्थित ब्रिजपुरी में माहाैल बिगाड़ने की कोशिश सामने आई है। एक मंदिर के गेट पर असामाजिक तत्वों की ओर से आपत्तिजनक सामग्री लटकाने से तनाव पैदा हो गया है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद स्थिति संवेदनशील बनी हुई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। दोषियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और धैर्य बनाए रखने की अपील की है ताकि आपसी भाईचारा बना रहे।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर स्थित ब्रिजपुरी में एक मंदिर के द्वार पर असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक सामग्री लटकाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। सोमवार को हुई इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में उनकी आस्था पर चोट को लेकर रोष का माहौल है।

अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील, फोर्स तैनात

इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बल की टीमों को तैनात कर दिया गया है। आरोपियों की पहचान के लिए मंदिर के बाहर एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने इलाके में शांति और लोगों से धैर्य बनाए रखने के साथ भड़काऊ अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

गेट पर टांगी घृणित वस्तु

उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि सोमवार को दयालपुर पुलिस को मामले की सूचना मिली। कॉलर ने बताया कि एक मंदिर के गेट पर कुछ ‘आपत्तिजनक और घृणित’ वस्तु टांग दी गई है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज करके जांच शुरू की।

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CCTV कैमरों की छानबीन

पुलिस ने अपराधियों की पहचान करने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए समर्पित विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस की कई टीमें मौके के आसपास जांच पड़ताल के साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके।

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो और स्थानीय लोगों के दावों के अनुसार, किसी शरारती तत्व ने मंदिर के गेट पर संदिग्ध द्रव भरा एक आपत्तिजनक सामग्री को टांग दिया था। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इस क्षेत्र में पहले भी इस तरह की अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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