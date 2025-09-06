टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मर्डर केस में गुरुग्राम पुलिस की जांच पूरी, 150 पन्नों की चार्जशीट तैयार

गुरुग्राम के टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस में पुलिस की जांच अब पूरी हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस अगले हफ्ते कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस ने राधिका के पिता को हत्या करने का आरोपी माना है।

गुरुग्राम के टेनिस प्लेयर राधिका यादव मर्डर केस में पुलिस की जांच अब पूरी हो गई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद सेक्टर-56 थाना पुलिस अगले हफ्ते कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। पुलिस ने राधिका के पिता को हत्या करने का आरोपी माना है। पुलिस ने 150 पेज से ज्यादा की चार्जशीट तैयार की है। इसमें हत्यारोपी पिता का इरादा, मकसद और साक्ष्यों को शामिल किया गया है।

सेक्टर-56 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि चार्जशीट तैयार है। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आना बाकी है। गुरुवार को रिपोर्ट के लिए लैब को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि राधिका के पिता दीपक यादव को ही आरोपी बनाया गया है। बता दें कि 10 जुलाई को राधिका यादव की उसके पिता ने उस समय गोलियां मारकर हत्या कर दी थी, जब वह सेक्टर-56 स्थित घर में खाना बना रही थी।

ताने से परेशान था पिता हत्या के बाद पुलिस ने जब राधिका के पिता दीपक यादव को गिरफ्तार किया था तो उसने अपने बयान में कहा कि गांव के लोग उसे बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे। खेल के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद राधिका घर के पास ही टेनिस एकेडमी में कोर्ट किराये पर लेकर खिलाड़ियों को टेनिस सिखाती थी। पिता ने राधिका को इसे बंद करने के लिए कहा था, लेकिन उसने बात नहीं मानी।