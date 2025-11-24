इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन के 4 अंडरग्राउंड स्टेशनों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू, कुल 10 स्टेशन होंगे

Hindustan Hindi News
tender process start for indralok to indraprasth metro stations
संक्षेप:

फेज चार के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन के चार भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन पर नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ तक भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।

Mon, 24 Nov 2025 11:03 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फेज चार के इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन के चार भूमिगत मेट्रो स्टेशनों के निर्माण के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन पर नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ तक भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। साथ इस हिस्से पर चार भूमिगत मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। टेंडर आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले वर्ष मध्य तक इसका निर्माण कार्य शुरू होगा।

केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन के निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 12.377 किलोमीटर होगी और दस स्टेशन होंगे। यह वर्तमान ग्रीन लाइन (बहादुरगढ़-इंद्रलोक-कीर्ति नगर) की विस्तार परियोजना है। इस कॉरिडोर पर इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन को छोड़कर शेष नौ स्टेशन भूमिगत होंगे। इसलिए इस कॉरिडोर का ज्यादातर हिस्सा भूमिगत होगा।

एलिवेटेड इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन और पांच भूमिगत स्टेशनों के निर्माण के लिए इस वर्ष मई में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके तहत दयाबस्ती, सराय रोहिला, अजमल खान पार्क, झंडेवालान मंदिर व नबी करीम स्टेशन का निर्माण होना है। इसी क्रम में डीएमआरसी ने अब नई दिल्ली, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय-आईजी स्टेडियम व इंद्रप्रस्थ भूमिगत स्टेशन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

तीन स्टेशन होंगे इंटरचेंज

इस कॉरिडोर पर नए नई दिल्ली से इंद्रप्रस्थ के बीच तीन इंटरचेंज स्टेशन होंगे। इसमें नई दिल्ली, दिल्ली गेट व इंद्रप्रस्थ शामिल है। दिल्ली गेट वायलेट लाइन के स्टेशन के साथ, इंद्रप्रस्थ ब्लू लाइन के साथ और नई दिल्ली येलो लाइन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन व ग्रीन लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा। इस वजह से कश्मीरी गेट की तरह नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तीन मेट्रो लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन होगा।

Delhi News
