काम की बात: दिल्ली में किरायेदारों को फिर मिलेगा वोटर बनने का मौका, नई प्रक्रिया से बढ़ी उम्मीद
राजधानी दिल्ली में 43 लाख से ज्यादा किरायेदार और प्रवासी फिर से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इनके नाम एसआईआर के तहत हटा दिए गए थे। इसमें दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी और दक्षिणी जिले में 17.68 वोटर शामिल हैं। नई प्रक्रिया शुरू होने से ऐसे मतदाता फिर से वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
दिल्ली में किरायेदारों और प्रवासियों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत दोबारा गणना प्रपत्र भरने का मौका मिलने से किरायेदारों और प्रवासी आबादी वाले इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में 47 लाख से अधिक ऐसे मतदाता हैं, जिनसे गणना प्रपत्र के दौरान संपर्क नहीं हो सका था या जिनका पता नहीं चल पाया था। इनमें 43 लाख मतदाता स्थानांतरित श्रेणी के हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली में सबसे अधिक 17.68 लाख अनट्रेसेबल (जिनकी पहचान नहीं हो सकी) मतदाता हैं। इन जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं, जहां लोग किराए पर रहते हैं और रोजगार के सिलसिले में बार-बार मकान बदलते हैं। इसके अलावा उत्तर-पूर्वी दिल्ली, बाहरी दिल्ली और अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता हैं। दोबारा गणना प्रपत्र भरने का मौका मिलने से न केवल छूटे हुए मतदाताओं को राहत मिलेगी, बल्कि मतदाता सूची को ज्यादा सटीक बनाने में भी मदद मिलेगी।
कारण बताना जरूरी
मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) दस्तावेजों और दावों की जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। सीईओ कार्यालय के मुताबिक, जिन मतदाता का नाम मसौदा सूची में नहीं है, लेकिन अभी भी वे अपने पुराने पते पर रह रहे हैं, उन्हें गणना प्रपत्र के साथ ही यह भी बताना होगा कि वह पहले गणना प्रपत्र जमा क्यों नहीं कर सके थे। ऐसे मतदाता संबंधित ईआरओ, एईआरओ या बीएलओ के पास जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सूची से बाहर हुए जिलावार वोटरों की संख्या
जिला - वोटर
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली - 679081
नई दिल्ली - 60170
दक्षिण दिल्ली - 519665
मध्य दिल्ली - 265216
उत्तर दिल्ली - 348498
पूर्वी दिल्ली - 570681
उत्तर-पूर्वी दिल्ली - 543134
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली - 371633
उत्तर बाहरी दिल्ली - 202449
दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली - 356470
पश्चिमी दिल्ली - 388400
पुरानी दिल्ली - 197303
मध्य-उत्तर दिल्ली - 254022
एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने को याचिका
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दिल्ली में एसआईआर की मौजूदा समय-सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने से वंचित न रह जाए। यह अर्जी कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी द्वारा पहले से लंबित एक याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। मुख्य याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, उनकी सूची सार्वजनिक करे और साथ ही हर नोटिस के लिए विशिष्ट कारण भी बताए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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