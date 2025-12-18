Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTenant arrested for strangling elderly landlady to death robbing jewellery in Delhi
मकान मालकिन को मारकर लूट लिया था गहना, 1000 CCTV कैमरों की जांच के बाद पकड़ा गया

मकान मालकिन को मारकर लूट लिया था गहना, 1000 CCTV कैमरों की जांच के बाद पकड़ा गया

संक्षेप:

दिल्ली के बुध विहार में अपनी 65 साल की मकान मालकिन की गला घोंटकर हत्या करने और उसके गहने लेकर फरार होने के आरोप में 25 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। दो महीने से अधिक समय तक चले तलाशी अभियान के बाद आरोपी को रोहिणी के जापानी पार्क से गिरफ्तार किया गया।

Dec 18, 2025 04:14 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के बुध विहार में अपनी 65 साल की मकान मालकिन की गला घोंटकर हत्या करने और उसके गहने लेकर फरार होने के आरोप में 25 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि कथित तौर पर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हिमांशु यादव को दो महीने से अधिक समय तक चले तलाशी अभियान के बाद रोहिणी के जापानी पार्क से गिरफ्तार किया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस ने बताया कि यादव एक निजी कपड़ा कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था और उसे पहले भी व्यापार, शेयर बाजार और ऑनलाइन गेमिंग में नुकसान उठाना पड़ा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह गंभीर आर्थिक संकट में था और कई महीनों से किराया देने में असमर्थ था।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमले के दौरान जागने पर जब मकान मालकिन ने उसे पहचान लिया तो उसने उसका गला घोंट दिया और फिर उसके गहने लेकर फरार हो गया। यह घटना सात अक्टूबर को तब सामने आई जब पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली जिसमें बताया गया कि बुध विहार स्थित एक घर का मुख्य दरवाजा बंद पाया गया और दरवाजा खोलने पर अंदर एक बुजुर्ग महिला का शव मिला। अधिकारी ने बताया कि महिला अपने बिस्तर पर लेटी हुई मिली, उसकी गर्दन के आसपास खरोंच के निशान थे।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि महिला का मोबाइल फोन और जो गहने उसने पहने हुए थे, वह सब गायब थे। वह घर में अकेली रहती थी, जबकि उसके बच्चे अलग रहते थे। जांचकर्ताओं ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और अपराध के बाद तड़के एक किरायेदार की संदिग्ध गतिविधि देखी।

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध यादव लापता हो गया था और उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया था। अधिकारी ने कहा कि पुलिस टीमों ने राज्यों का दौरा किया, 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की और आरोपी के ठिकाने का पता लगाने के लिए उससे जुड़े कई लोगों से पूछताछ की।

यादव ने खुलासा किया कि उसने चोरी के गहने हरियाणा के भिवानी में 70000 रुपये में गिरवी रख दिए थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार जगह बदलता रहा। वह कभी भी एक जगह पर पांच दिनों से अधिक नहीं रुका।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।