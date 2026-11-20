काम की बात: पार्किंग होने पर ही लाइसेंस, छपरा के लिए विशेष रेलगाड़ी; दिल्ली-NCR की 10 जरूरी खबरें
सिर्फ बड़ी खबरें ही नहीं, छोटी खबरें भी बहुत काम की होती हैं। रोजमर्रा की जीवन से जुड़ी ऐसी खबरें कई कामों में आपके लिए मददगार साबित होती हैं। इसी को देखते हुए हम दिल्ली-एनसीआर की 10 ऐसी ही छोटी मगर काम की खबरें आपके सामने ला रहे हैं।
संपत्ति कर जमा कर बकाया में छूट पाएं
दिल्ली में सुनियो-2 वन प्लस सेवन योजना के तहत करदाता, वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 और पिछले सात वित्त वर्षों का मूल संपत्ति कर जमा करा सकते हैं। साथ ही, 31 दिसंबर तक बकाया, ब्याज और जुर्माने की देनदारी से छूट प्राप्त कर सकेंगे।
पार्किंग होने पर ही बैंक्वेट हॉल को लाइसेंस मिलेगा
दिल्ली में बैंक्वेट हॉल के पास पार्किंग की सुविधा होने पर ही लाइसेंस प्रदान होगा। अवैध तरीके से पार्किंग की शिकायतें आने के बाद नगर निगम ने निर्देश जारी किए। अधिकारियों ने बताया कि इससे सड़कों पर वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग और यातायात जाम की समस्या को कम किया जा सके।
छपरा के लिए विशेष रेलगाड़ी चलाई जाएगी
आनंद विहार टर्मिनल से छपरा जंक्शन के बीच विशेष रेलगाड़ी चलेगी। गाड़ी संख्या 05013 छपरा जंक्शन से 21 नवंबर की शाम 5 बजे चलकर अगली दोपहर 3.50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल से 22 नवंबर शाम 6.45 बजे चलेगी।
पीएचडी दाखिले की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक बढ़ी
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक और मौका दिया गया है। पीएचडी कार्यक्रम के पहले चरण में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। पहले चरण की दाखिला प्रक्रिया अब बुधवार तक पूरी की जा सकेगी।
गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में 27 को गुरमत कैंप
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर 27 नवंबर को 25वां विशेष गुरमत कैंप आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, झील में होगा। इस पहल का उद्देश्य नई पीढ़ी को सिख धर्म की शिक्षाओं और गुरबाणी से परिचित कराना है।
गाजियाबाद में पराली जलाई तो कार्रवाई करेंगी टीमें
गाजियाबाद जिले में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए तहसील और अन्य स्तरों पर गठित सचल दस्तों को लगातार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। पराली जलाने की सूचना मिलते ही टीमें मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी।
गाजियाबाद में राशन का वितरण 30 नवंबर तक
गाजियाबाद जिले में 30 नवंबर तक राशन का वितरण होगा जो करीब 160 दुकानों पर किया जा रहा है। जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट दो किलो ग्राम गेहूं और तीन किलो चावल का वितरण किया जाएगा।
बीए और एमए के लिए 27 तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म
डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से संबद्ध कॉलेजों में विषम सेमेस्टर के स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रमों के छात्रों की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। नियमित और कैरी ओवर विषयों की लिखित परीक्षाएं दिसंबर के पहले हफ्ते में होंगी।
गुरुग्राम के सेक्टर-10 में अमृत फार्मेसी आज से शुरू होगी
गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों का लंबा इंतजार शुक्रवार को खत्म होने जा रहा है। एक नवंबर को उद्घाटन टलने के बाद अब शुक्रवार को अस्पताल परिसर में अमृत फार्मेसी की विधिवत शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे।
पलवल में लोक अदालत 12 दिसंबर को
पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसरों में 12 दिसंबर को सुबह 10 बजे पलवल, होडल और हथीन के न्यायिक परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इममें बैंक ऋण, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट, फौजदारी, राजस्व और वैवाहिक विवादों का आपसी सहमति से निपटारा होगा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।