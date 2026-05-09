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नूंह में ट्रक की जोरदार टक्कर से पलटा टैंपो, ढाई साल के मासूम समेत तीन की मौत

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नूंह, केशव भारद्वाज
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नूंह-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात ट्रक की टक्कर लगने से टैंपो सवार ढाई साल के मासूम बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बच्चे के अलावा एक महिला और युवती शामिल है।

नूंह में ट्रक की जोरदार टक्कर से पलटा टैंपो, ढाई साल के मासूम समेत तीन की मौत

नूंह-अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार देर रात ट्रक की टक्कर लगने से टैंपो सवार ढाई साल के मासूम बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बच्चे के अलावा एक महिला और युवती शामिल है। जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा रोजकामेव थाना के नजदीक हुआ। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर अज्ञात ट्रक ड्राइव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार, आगरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले करीब 13 लोग टैंपो में सवार होकर फिरोजाबाद के दतौजी गांव में शादी के मंडप में शामिल होकर लौट रहे थे। सभी लोग आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और गुरुग्राम के न्यू पालम विहार इलाके में रहकर गांवों में फेरी लगाकर अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं। छह मई को वे शादी समारोह में शामिल होने फिरोजाबाद गए थे और शुक्रवार देर रात वापस लौट रहे थे।

सड़क पर पलट गया टैंपो

टैंपो को आगरा के नंगला देवहंसा निवासी सुनील चला रहा था। जैसे ही टैंपो रोजकामेव थाना के 200 नजदीक पहुंचा तो तभी साइड से आ रहे तेज रफ्तार बंद बॉडी ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंपो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

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सूचना मिलते ही रोजकामेव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने आगरा के भदरौली गांव निवासी 22 वर्षीय चांदनी पत्नी गजेंद्र, सूरजमल पुरा आगरा निवासी 19 वर्षीय रामकांति और जोर बजरिया आगरा निवासी ढाई वर्षीय मृदुल पुत्र रामनिवास को मृत घोषित कर दिया।

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हादसे में गोपीपुरा आगरा निवासी यशपाल, उनकी पत्नी प्रीति, उनकी पांच वर्षीय बेटी तमन्ना के अलावा मृतक मृदुल बच्चे की मां अर्चना भी घायल हो गईं। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के परिचित राजू वर्मा ने बताया कि ट्रक तेज रफ्तार में था। सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हो गया है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शवों को लेकर आगरा जा रहे हैं। उधर, अभी चालक और उसके ट्रक का कुछ पता नहीं चल सका है।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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