दिल्ली में पारा लुढ़का, 29 निगरानी केंद्रों पर AQI 300 पार, कहां सबसे ज्यादा हालात खराब?

राजधानी दिल्ली की हवा लगातार खराब बनी हुई है। रविवार को दिन के समय AQI ‘बेहद खराब’ रहने के बाद ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। न्यूनतम तापमान भी लुढ़ककर 15.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दो वर्ष में अक्टूबर में दर्ज किया गया सबसे कम तापमान है। जानकारी के मुताबिक, 29 निगरानी केंद्रों पर AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है।

आंकड़ों को विस्तार से देखें तो शहर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 292 दर्ज किया गया, जो सुबह 324 था। हालांकि आनंद विहार में AQI 421 दर्ज किया गया, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है। ‘समीर’ ऐप पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़े के अनुसार, शहर भर के 29 निगरानी केंद्रों में 300 से ऊपर AQI दर्ज किया गया, जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा। अक्टूबर 2023 में न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था जबकि पिछले साल इसी महीने यह 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा था।

IMD के अनुसार, अधिकतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। शाम 5.30 बजे आर्द्रता का स्तर 94 प्रतिशत रहा। मौसम विभाग ने सोमवार को आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहने, हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने और अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमश: 29 व 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है।