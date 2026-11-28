Delhi Weather Today : दिल्ली में शुक्रवार को दिन में अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि रात का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है।

राजधानी दिल्ली में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, दिन के समय धूप निकलने के चलते मौसम अपेक्षाकृत गर्म है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को ज्यादातर स्थानों पर हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। आसमान साफ होने के चलते रात के तापमान में तो गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन सुबह से निकलने वाली धूप के चलते दिन का तापमान आरामदायक बना हुआ है। सफदरजंग में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.6 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम है।

पालम में दिन का तापमान सबसे कम 24.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री कम है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 08 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा की गति दस किलोमीटर प्रति घंटे तक की रह सकती है। सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है।

आफत : कुछ इलाकों का एक्यूआई 300 पार पहुंचा दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित बनी हुई है। शुक्रवार को राजधानी के तीन इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।

दिल्ली में अक्टूबर में इस बार वायु गुणवत्ता काफी हद तक साफ-सुथरी रही थी। हालांकि, नवंबर में लगातार वायु गुणवत्ता का स्तर खराब या बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। खासतौर पर दिवाली के आसपास दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा। बाद में हवा की गति बढ़ने और गर्म मौसम की वजह से प्रदूषण के स्तर में हल्की कमी जरूर आई, लेकिन हवा अभी भी सांस लेने लायक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शुक्रवार को राजधानी का औसत एक्यूआई 226 अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को खराब श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह एक्यूआई 224 अंक पर था। यानी 24 घंटे में इसमें दो अंकों की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, दिल्ली के तीन इलाकों का एक्यूआई 300 से ऊपर यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया। इनमें सीआरआरआई मथुरा रोड, डीटीयू और आईजीआई एयरपोर्ट के इलाके शामिल हैं। मानकों के मुताबिक, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 और पीएम 10 का स्तर 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम होने पर ही उसे स्वास्थ्यकारी माना जाता है। जबकि, दिल्ली-एनसीआर की हवा में गुरुवार रात 12 बजे पीएम 2.5 का स्तर 100.36 और पीएम 10 का स्तर 198.72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। यानी दिल्ली-एनसीआर की हवा में प्रदूषक कणों का स्तर मानकों से लगभग दो गुना ज्यादा बना हुआ है। अगले तीन दिनों के भीतर भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इसी के आसपास रहने के आसार हैं।