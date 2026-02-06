Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTell your mother to make chapatis, what did Kamal say with his brother on phone before dying?
मां से कहो चपाती बना लें, 15 मिनट में आ जाऊंगा; गड्ढे में गिरकर मरने से पहले कमल ने फोन पर क्या कहा था?

मां से कहो चपाती बना लें, 15 मिनट में आ जाऊंगा; गड्ढे में गिरकर मरने से पहले कमल ने फोन पर क्या कहा था?

संक्षेप:

कमल के जुड़वां भाई करण ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया- हम सब उसकी राह देख रहे थे। मम्मी-पापा की शादी की सालगिरह थी। हम केक काटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर हम पूरी रात उसे खोजते रहे

Feb 06, 2026 09:34 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

"मां से कहो चपाती बनाकर रख लें। मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा।" जनकपुरी के कमल ने दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से पहले अपने भाई से फोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बात कहीं थीं। कमल के जुड़वां भाई करण ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया- हम सब उसकी राह देख रहे थे। मम्मी-पापा की शादी की सालगिरह थी। हम केक काटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन फिर हम पूरी रात उसे खोजते रहे… इस तरह जश्न की रात एक बुरे सपने में बदल गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रात भर काटे पुलिस स्टेशनों के चक्कर

पुलिस ने सुबह कमल के घरवालों को बताया कि वेस्ट दिल्ली में अपनी मोटरसाइकिल चलाते समय दिल्ली जल बोर्ड (DJB) द्वारा खोदे गए 15 फ़ीट गहरे गड्ढे में गिरने से उनकी मौत हो गई है। इस बीच कमल के घरवाले पूरी रात उनके ऑफिस और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली थी।

ये भी पढ़ें:न बेरिकेड, न लाइट…; जनकपुरी में गड्ढे में गिरकर युवक की मौत, लोगों ने बताई हकीकत
ये भी पढ़ें:पुलिस ने लड़के को मरने के लिए छोड़ा, दिल्ली के गड्ढे में गिरकर युवक की मौत पर आप

घर में था शादी की सालगिरह का जश्न

कमल के जुड़वां भाई करण ने PTI को बताया, “हमारे माता-पिता अपनी शादी की सालगिरह मनाने वाले थे। हमने आधी रात को केक काटने का प्लान बनाया था। इसके बजाय, हम पूरी रात सड़कों पर कमल को ढूँढ़ते रहे।”

मां से कहो चपाती बनाकर रख ले

करण कमल से बात करने वाला आखिरी इंसान था। कमल ने करण से कहा था- वह 15 मिनट में घर पहुँच जाएगा। करण ने बताया, "उसने हमारी माँ से चपाती बनाने को कहा और कहा कि वह जल्द ही घर पहुँच रहा है। जब वह आधे घंटे बाद भी नहीं पहुँचा और कॉल उठाना बंद कर दिया, तो हमें चिंता हुई।"

इसके बाद परिवार ने उसे पूरी रात खोजा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। हमारी तलाश सुबह खत्म हुई, जब पुलिस ने फोन करके गड्ढे में गिरने के बारे में बताया था।।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।