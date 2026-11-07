दिवाली पर आतंकियों की साजिश, तहरीक-उल-मुजाहिदीन ने ली गाजियाबाद पुलिस चौकी पर धमाके की जिम्मेदारी
गाजियाबाद के वसुंधरा चौकी में धमाके की जिम्मेदारी तहरीक-उल-मुजाहिदीन नामक संगठन ने ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजी 2 हैंडल से जिम्मेदारी लेने की बात पोस्ट की गई।
दिवाली से पहले गाजियाबाद में आतंकी साजिश की घटना सामने आई है। वसुंधरा चौकी में हुए धमाके की जिम्मेदारी तहरीक-उल-मुजाहिदीन नामक संगठन ने ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजी 2 हैंडल से जिम्मेदारी लेने की बात पोस्ट की गई। उत्तर प्रदेश एटीएस और आईबी की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच गई है। इंदिरापुरम थाने की वसुंधरा चौकी में शुक्रवार रात हुए धमाके में एक डिलीवरी ब्वॉय घायल हो गया था और चौकी के शीशे भी टूट गए थे। पुलिस चौकी में छत की ओर से धमाका होने के कारण इसे हमले की आशंका जताई जा रही है।
संगठन ने दावा किया है कि गाजियाबाद में भगवा हुकूमत के खिलाफ पुलिस को निशाना बनाया गया। हमें अपने घर, मस्जिद, दीन और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ने का हक है। हम मौजूदा हुकूमत को नाजायज मानते हैं और आगे भी अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
डीसीपी रिजुल कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से फोन पर बातचीत में बताया कि 6 नवंबर को रात करीब 9 बजे इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वसुंधरा पुलिस चौकी में एक धमाका हुआ। चौकी की दो खिड़कियों के शीशे टूट गए और उनमें दरारें आ गईं। उस समय वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। कांच का एक टुकड़ा लगने से एक डिलीवरी बॉय के सिर में चोट आई, जिसे अस्पताल ले जाया गया। अब वह पूरी तरह ठीक है। बम स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।
'तहरीक-ए-मुजाहिदीन' नामक एक समूह द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी लेने के दावे के बारे में डीसीपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मौके पर बारूद, विस्फोटक या ऐसी ही कोई अन्य सामग्री नहीं मिली है। डॉग स्क्वॉड की जांच में भी ऐसा कुछ नहीं मिला है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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