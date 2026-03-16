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दिल्ली से मोतिहारी गई किशोरी को कमरे में बंधक बनाया, फिर 2 लोगों ने किया गैंगरेप

Mar 16, 2026 05:42 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, मोतिहारी/नई दिल्ली
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दिल्ली से बिहार के मोतिहारी गई एक किशोरी से शुक्रवार देर रात बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के डाबरी की किशोरी उत्तम नगर निवासी अपने दोस्त के साथ ट्रेन से मोतिहारी गई थी।

दिल्ली से मोतिहारी गई किशोरी को कमरे में बंधक बनाया, फिर 2 लोगों ने किया गैंगरेप

दिल्ली से बिहार के मोतिहारी गई एक किशोरी से शुक्रवार देर रात बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। दिल्ली के डाबरी की किशोरी उत्तम नगर निवासी अपने दोस्त के साथ ट्रेन से मोतिहारी गई थी। पुलिस ने पीड़ित किशोरी को मुक्त कराकर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, दोनों पीड़ित पुलिस अभिरक्षा में हैं।

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दिल्ली के डाबरी थाना क्षेत्र निवासी किशोरी के बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, वह दिल्ली के उत्तम नगर निवासी अपने दोस्त के साथ 13 मार्च की रात 10 बजे बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पहुंची थी। स्टेशन के बाहर खड़े महमूद नगर निवासी अब्बास आलम और तुफैल आलम ने सीतामढ़ी जाने की बात सुन रात काफी होने का हवाला देकर उन्हें होटल में कमरा दिलाने का झांसा दिया और उन्हें एक मकान में ले गए।

झूठ बोलकर किशोरी के दोस्त को साथ ले गए

आरोपी किशोरी और उसके दोस्त को 600 रुपये में एक कमरा दिलाकर चले गए। कुछ देर बाद दोनों वापस आए और किशोरी के दोस्त को यह कहकर अपने साथ ले गए कि मालिक बुला रहा है। करीब डेढ़ घंटे बाद दोनों वापस आए और किशोरी से कहा कि उसके दोस्त को पुलिस ले गई है। फिर उन दोनों ने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। डेढ़ घंटे बाद उसका दोस्त पुलिस को लेकर वहां पहुंचा, तब पीड़िता को बचाया जा सका।

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गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर छापेमारी

मुफस्सिल थाना के अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार ने बताया कि रविवार को पीड़िता के बयान पर नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में अब्बास आलम को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसकी निशानदेही पर दूसरे फरार आरोपी तुफैल आलम की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। शनिवार को पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई। सोमवार को न्यायालय में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया जाएगा।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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