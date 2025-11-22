Hindustan Hindi News
किशोर ने फोन से वीडियो बना हत्यारों को पहुंचाया जेल, ग्रेटर नोएडा में ऐसे खुला महिला के मर्डर का राज

किशोर ने फोन से वीडियो बना हत्यारों को पहुंचाया जेल, ग्रेटर नोएडा में ऐसे खुला महिला के मर्डर का राज

संक्षेप:

ग्रेटर नोएडा में एक महिला की हत्या के दो हत्यारोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पड़ोसी किशोर की अहम भूमिका रही। आरोपी जब महिला के शव को कंधे पर रखकर ठिकाने लगाने जा रहे थे तो किशोर ने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। 

Sat, 22 Nov 2025 02:36 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र के जहांगीरपुर में हुई एक महिला की हत्या के दो हत्यारोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पड़ोसी किशोर की अहम भूमिका रही। आरोपी जब महिला के शव को कंधे पर रखकर ठिकाने लगाने जा रहे थे तो किशोर ने मोबाइल से उनका वीडियो बना लिया। पुलिस ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस के मुताबिक, जहांगीरपुर निवासी रंजना चौधरी का विवाह करीब दस वर्ष पूर्व जिला अलीगढ़ के खेरिया खुर्द गांव निवासी महेश कुमार के साथ हुआ था। शादी के बाद रंजना के दो बच्चे हुए, लेकिन किसी बात को लेकर पति से अनबन हो गई और वह अलग हो गए। महेश हरियाणा के गुरुग्राम में दो बच्चों के साथ रहते हैं। रंजना मायके में ही किराये के घर में रहती थी। पड़ोस में रहने वाले बंटी सिंह और राकेश ने 18 नवंबर की रात रंजना की उसके ही घर पर गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों ने हत्या को आत्महत्या का केस बनाने के लिए शव को पंखे से लटका दिया। इसके बाद दोनों अपने-अपने घर चले गए।

आरोपियों ने सोचा कि जब कोई उसके घर पर आएगा तो उसे पता चलेगा कि रंजना ने आत्महत्या कर ली है। पूरे दिन शव पंखे से लटक रहा। 19 नवंबर की शाम तक जब उसके घर पर कोई मिलने नहीं आया तो आरोपी घबरा गए। उन्होंने शव को दबाने के लिए रंजना के पड़ोस स्थित एक खंडहरनुमा घर में गड्ढा खोदा। उसके शव को फंदे से उतारकर गड्ढे में दबाने के लिए कंधे पर रखकर ले गए। रात करीब 1 बजे किशोर ने उनकी इस करतूत का अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना लिया। इसके बाद लड़के ने अपने परिजनों को इसकी सूचना दी।

किशोर के परिजनों ने पुलिस को मामले की सूचना देकर बुला लिया, लेकिन आरोपी भाग गए। पुलिस ने गुरुवार शाम दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल गमछा, शॉल और फावड़ा बरामद किया गया। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

महिला पर आरोपियों की पत्नियों को भगाने का आरोप

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने पुलिस को बताया कि दोनों के रंजना से अवैध संबंध थे। महिला ने पहले बारी-बारी से दोनों आरोपियों की पत्नियों से दोस्ती की और उन्हें दिल्ली के रहने वाले अन्य लोगों के साथ दोस्ती करवाकर घर से भगा दिया। दोनों के साथ प्रेम का ढोंग रचकर वह उनके साथ संबंध बनाकर रहने लगी। इसी बीच एक अन्य व्यक्ति के संपर्क में आ गई। आरोपियों के अनुसार रंजना ने उनसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया था। घटना वाली रात दोनों आरोपियों की महिला से कहासुनी हुई तो उन्होंने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी।

