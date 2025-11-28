3 लड़कों ने मिलकर 11वीं के छात्र को चाकू घोंपकर मार डाला, दिल्ली में खौफनाक वारदात
दिल्ली में तीन लड़कों ने मिलकर 16 साल के एक लड़के को चाकू घोंपकर मार डाला। पुलिस ने बताया कि किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। इसी दौरान एक लड़के ने कथित तौर पर उसके पेट और जांघ में चाकू मार दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के कराला इलाके में झगड़े के बाद 16 साल के एक लड़के की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि हत्या के सिलसिले में तीन किशोरों को गिरफ्तार किया है। मामले में आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार, उन्हें गुरुवार को रोहिणी के एक अस्पताल से किशोर के बारे में सूचना मिली, जिसे चाकू लगने के बाद लाया गया था। उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस की एक टीम अस्पताल पहुंची और बाद में घटनास्थल का निरीक्षण किया।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान टीम ने मृतक के चचेरे भाई का बयान दर्ज किया। उसने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा किया। उसने पुलिस को बताया कि वह अन्य लोगों के साथ झगड़े के बारे में कॉल आने के बाद अपने दोस्त अरमान के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था।
अधिकारी ने आगे बताया कि मृतक और 15 साल के तीन लड़कों के बीच झगड़ा हुआ था। अधिकारी ने बताया कि हाथापाई के दौरान एक किशोर ने कथित तौर पर उसके पेट और जांघ में चाकू मार दिया। इसके बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए।
अधिकारी ने आगे कहा कि हमने सीसीटीवी फुटेज की जांच की और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। दो नाबालिगों को पकड़ लिया गया है। मृतक कराला के एक निजी स्कूल में 11वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता एनडीपीएल में काम करते हैं, जबकि उसकी मां गृहिणी हैं। हत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए नाबालिगों से पूछताछ की जा रही है।