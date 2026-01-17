दिल्ली में अफेयर के चलते हुई 18 साल के युवक की हत्या, पुलिस ने किया नाबालिगों की साजिश का खुलासा

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू, पीड़ित का मोबाइल फोन, कलाई घड़ी और एक 'कड़ा' नाबालिगों के पास से बरामद हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि वारदात में शामिल सभी नाबालिग एक ही इलाके के रहने वाले हैं और एक ही स्कूल में पढ़ते थे।

दिल्ली पुलिस ने शहर के रोहिणी इलाके में दो दिन पहले हुई एक 18 साल के युवक की हत्या के मामले का शनिवार को खुलासा कर दिया और इस वारदात के सिलसिले में पांच नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि हमलावरों में से एक की बहन के साथ मृतक का अफेयर चल रहा था। जिसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। अधिकारी ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी नाबालिगों ने पहले उस युवक को सोशल मीडिया के जरिए एक पार्क में बुलाया और फिर यहां चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस ने बताया कि यह वारदात 15 जनवरी को उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी इलाके के जापानी पार्क में हुई थी। मृतक की पहचान दिव्यांशु (18) के रूप में हुई, जिस पर दिन दहाड़े हमला करते हुए आरोपियों ने उसकी जान ले ली। पुलिस के अनुसार हत्या की साजिश उस लड़की के नाबालिग भाई ने रची थी, जिसके साथ पीड़ित रोमांटिक रिलेशनशिप में था।

पुलिस का कहना है कि इस वारदात को लेकर गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे उसे एक PCR कॉल मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दिव्यांशु को घायल और खून से लथपथ पाया। जिसके बाद उसे BSA अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान, चश्मदीदों के बयानों और तकनीकी सबूतों से पता चला कि लड़की के 17 वर्षीय भाई ने अपनी बहन के रिश्ते से नाराज होकर दिव्यांश को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। इसके लिए उसने अपने एक दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए दिव्यांशु के साथ संपर्क बढ़ाया और फिर उसे मिलने के बहाने पार्क में बुलाया।

आरोपी के झांसे में आकर जब दिव्यांशु पार्क में आया तो उसकी गर्लफ्रेंड के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि अपराध में शामिल सभी लोग नाबालिग पाए गए हैं और मामला दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर उन्हें पकड़ लिया गया।