बचपन का प्यार; पाकिस्तानी जोड़े ने कर दी सीमा पार, गुजरात में पकड़े गए

प्यार पाने के लिए भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने वाली 'सीमा हैदर' की कहानी तो आप जानते ही हैं। अब एक और प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को पाने के लिए दोनों देशों की सीमा लांघ दी है। इस बार अलग यह है कि दोनों पाकिस्तानी ही हैं, लेकिन उम्र इतनी कम कि आपको एक बार फिर याद आ जाएगा- बचपन का प्यार।

गुजरात के कच्छ में 16 साल के एक लड़के और 14 साल की लड़की को पकड़ा गया है। दोनों ने खुद को पाकिस्तानी बताया है। कच्छ के वगाड इलाके के खादिर आइलैंड के रतनापुर गांव में जंगल के इलाके से दोनों को पकड़ा गया है। उनके पास से नागरिकता से जुड़े कोई सबूत नहीं मिले।

जंगल में अजनबी जोड़े को देखकर गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी। दोनों को पुलिस ने रतनापुर गांव के एक मंदिर पर पाया। दोनों ने कहा कि वे भील समुदाय से हैं और पाकिस्तान के थारपारकर जिले के रहने वाले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों ने उस जगह प्रवेश किया जहां तारबंदी क्षतिग्रस्त थी।