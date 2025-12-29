दिल्ली में शिक्षकों को मिलेगी आवारा कुत्तों से जुड़ी नई जिम्मेदारी, नाम भी स्कूल के बाहर प्रदर्शित किए जाएंगे

संक्षेप: शिक्षक संगठनों ने डीओई के इस कदम का विरोध करते हुए सवाल उठाया है कि पशु कल्याण के लिए जिम्मेदार विभाग इस मुद्दे को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, और चेतावनी दी कि बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपने से शिक्षण पेशे की गरिमा कम होती है।

हाल ही में सरकार की तरफ से जारी एक नए आदेश के बाद दिल्ली के शिक्षकों को अब आवारा कुत्तों से जुड़ी एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। इस बारे में DoE (डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन) की तरफ से जारी निर्देशों के बाद दिल्ली में शिक्षकों को उनके शिक्षण संस्थानों के आसपास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। हालांकि शिक्षक संघ इस काम करने के मूड में जरा भी नहीं हैं और उन्होंने यह कहते हुए इस कदम का विरोध किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में ऐसी ड्यूटी सौंपने से बच्चों के शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ सकता है। खासकर तब जब स्कूलों में फिलहाल प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं।

इस बारे में DoE की केयरटेकिंग ब्रांच ने 5 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों के लिए शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित करने और उनका विवरण निदेशालय को जमा करने का निर्देश दिया गया है, फिर इकट्ठा हुई इस जानकारी को मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। इसमें कहा गया है कि नोडल अधिकारी आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए संपर्क व्यक्ति के तौर पर काम करेंगे और लोगों की जागरूकता के लिए उनके बारे में जानकारी स्कूल की इमारतों और अन्य शैक्षणिक परिसरों के बाहर प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए।

शिक्षा उप निदेशक ने इस काम के लिए उत्तर-पश्चिम ए जिले में ज़ोन के अलग-अलग स्कूलों के 118 शिक्षकों के नाम का एक आदेश जारी किया है। आदेश में तीन ज़ोन का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन शिक्षकों को नोडल अधिकारी के रूप में भी बताया गया है। इसके अलावा, 28 नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी आवारा कुत्तों से जुड़े कोऑर्डिनेशन के लिए नगर निगम स्कूलों में 97 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है।

सर्कुलर में बताया गया है कि इस दौरान जिला-स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट जमा करनी होगी। शेयर की जाने वाली जानकारी में जिले के स्कूलों, स्टेडियमों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नामित नोडल अधिकारियों का नाम, पदनाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। साथ ही कहा गया है कि अलग-अलगग स्कूलों से जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

DoE ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है और इसे सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर के ऑर्डर और 20 नवंबर को हुई बैठक के दौरान जारी निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

हालांकि शिक्षक संगठनों ने डीओई के इस कदम का विरोध करते हुए सवाल उठाया है कि पशु कल्याण के लिए जिम्मेदार विभाग इस मुद्दे को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, और चेतावनी दी कि बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपने से शिक्षण पेशे की गरिमा कम होती है।

DoE का सर्कुलर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद जारी निर्देशों के बाद आया है, जिसमें आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट और इंसानों-कुत्तों के बीच टकराव को कम करने के कदमों, खासकर स्कूलों के आसपास, पर बात की गई थी।