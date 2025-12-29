Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTeachers to be appointed nodal officers in stray dog-related matters in Delhi
दिल्ली में शिक्षकों को मिलेगी आवारा कुत्तों से जुड़ी नई जिम्मेदारी, नाम भी स्कूल के बाहर प्रदर्शित किए जाएंगे

दिल्ली में शिक्षकों को मिलेगी आवारा कुत्तों से जुड़ी नई जिम्मेदारी, नाम भी स्कूल के बाहर प्रदर्शित किए जाएंगे

संक्षेप:

शिक्षक संगठनों ने डीओई के इस कदम का विरोध करते हुए सवाल उठाया है कि पशु कल्याण के लिए जिम्मेदार विभाग इस मुद्दे को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, और चेतावनी दी कि बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपने से शिक्षण पेशे की गरिमा कम होती है।

Dec 29, 2025 10:52 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हाल ही में सरकार की तरफ से जारी एक नए आदेश के बाद दिल्ली के शिक्षकों को अब आवारा कुत्तों से जुड़ी एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। इस बारे में DoE (डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन) की तरफ से जारी निर्देशों के बाद दिल्ली में शिक्षकों को उनके शिक्षण संस्थानों के आसपास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। हालांकि शिक्षक संघ इस काम करने के मूड में जरा भी नहीं हैं और उन्होंने यह कहते हुए इस कदम का विरोध किया है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में ऐसी ड्यूटी सौंपने से बच्चों के शिक्षण कार्य पर बुरा असर पड़ सकता है। खासकर तब जब स्कूलों में फिलहाल प्री-बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस बारे में DoE की केयरटेकिंग ब्रांच ने 5 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया कि जिला शिक्षा अधिकारियों को आवारा कुत्तों से संबंधित मामलों के लिए शिक्षकों को नोडल अधिकारी नामित करने और उनका विवरण निदेशालय को जमा करने का निर्देश दिया गया है, फिर इकट्ठा हुई इस जानकारी को मुख्य सचिव को भेजा जाएगा। इसमें कहा गया है कि नोडल अधिकारी आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों के लिए संपर्क व्यक्ति के तौर पर काम करेंगे और लोगों की जागरूकता के लिए उनके बारे में जानकारी स्कूल की इमारतों और अन्य शैक्षणिक परिसरों के बाहर प्रमुखता से दिखाई जानी चाहिए।

शिक्षा उप निदेशक ने इस काम के लिए उत्तर-पश्चिम ए जिले में ज़ोन के अलग-अलग स्कूलों के 118 शिक्षकों के नाम का एक आदेश जारी किया है। आदेश में तीन ज़ोन का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन शिक्षकों को नोडल अधिकारी के रूप में भी बताया गया है। इसके अलावा, 28 नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (MCD) ने भी आवारा कुत्तों से जुड़े कोऑर्डिनेशन के लिए नगर निगम स्कूलों में 97 नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया है।

सर्कुलर में बताया गया है कि इस दौरान जिला-स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट जमा करनी होगी। शेयर की जाने वाली जानकारी में जिले के स्कूलों, स्टेडियमों और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नामित नोडल अधिकारियों का नाम, पदनाम, संपर्क नंबर और ईमेल आईडी शामिल हैं। साथ ही कहा गया है कि अलग-अलगग स्कूलों से जवाब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

DoE ने कहा कि यह कदम सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है और इसे सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर के ऑर्डर और 20 नवंबर को हुई बैठक के दौरान जारी निर्देशों के अनुसार लागू किया जा रहा है। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

हालांकि शिक्षक संगठनों ने डीओई के इस कदम का विरोध करते हुए सवाल उठाया है कि पशु कल्याण के लिए जिम्मेदार विभाग इस मुद्दे को क्यों नहीं संभाल रहे हैं, और चेतावनी दी कि बार-बार गैर-शैक्षणिक कार्य सौंपने से शिक्षण पेशे की गरिमा कम होती है।

DoE का सर्कुलर 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में स्वतः संज्ञान लेने के बाद जारी निर्देशों के बाद आया है, जिसमें आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट और इंसानों-कुत्तों के बीच टकराव को कम करने के कदमों, खासकर स्कूलों के आसपास, पर बात की गई थी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार शिकायतों के समाधान में AI की मदद लेगी, IIT के साथ मिलकर तैयारी
ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार ने नए बनाए गए जिलों में नियुक्त किए DM, जानिए किसे कहां भेजा गया?
ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार AI के जरिये प्रदूषण के सोर्स का पता लगाने को IIT-कानपुर की लेगी मदद
ये भी पढ़ें:नए साल में गरीबों को मिलेगी अपने फ्लैट्स की चाबी- CM रेखा गुप्ता

कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए, दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने 12 नवंबर को सचिव (शहरी विकास) की अध्यक्षता में एक मीटिंग की। 20 नवंबर के एक सर्कुलर के अनुसार, मीटिंग के दौरान विभागों को स्कूलों और पब्लिक जगहों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कदम उठाने का निर्देश दिया गया। जानवरों से जुड़े मामलों के लिए टीचर्स की तैनाती से जुड़े इसी तरह के निर्देश पहले भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ शामिल हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।