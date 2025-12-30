Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsteachers teach or will they count dogs, Kejriwal lashed out at govt order, calling it ridiculous
ये शिक्षकों को अपमानित कर रहे, स्कूलों को बर्बाद कर रहे; दिल्ली सरकार के किस आदेश पर भड़के केजरीवाल

ये शिक्षकों को अपमानित कर रहे, स्कूलों को बर्बाद कर रहे; दिल्ली सरकार के किस आदेश पर भड़के केजरीवाल

संक्षेप:

दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के शिक्षकों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने की बात को बेबुनियाद बताया है और इस मामले में आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है।

Dec 30, 2025 04:52 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के निकाले एक आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं, और उनका कहना है कि आज भाजपा सरकार सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। केजरीवाल का यह गुस्सा उस आदेश पर फूटा है, जिसे जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने शहर के आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी यहां के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर डाल दी है। इस बारे में पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसी आदेश को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके साथ उन्होंने लिखा था, 'भाजपा की सरकार रोज अनर्गल ऑर्डर निकालती है, देखिए अब आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी आई टीचरों पर। टीचर पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे।'

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सौरभ भारद्वाज की शेयर की इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश को लेकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है।

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि, 'भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरजरूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।'

उधर इस बारे में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए AAP के एक अन्य नेता संजीव झा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक अजीब आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश के बावजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद इसका खंडन कर रहे है। शिक्षा मंत्री के खंडन से एक बात साफ हो जाती है कि या तो उनका विभाग कोई और चला रहा है या वह झूठ बोल रहे हैं।

वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के शिक्षकों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने की बात को बेबुनियाद बताया है और इस मामले में आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। सूद ने मंगलवार को कहा कि कल सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाया गया है, हालांकि यह पूरी तरह झूठ है। उन्होंने कहा, 'मैं आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती देता हूं अगर शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने का कोई आदेश या सर्कुलर है तो उसे तुरंत सार्वजनिक करें। अन्यथा झूठ फैलाने के लिए लिए दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।'

ये भी पढ़ें:आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाए गए टीचर? दिल्ली सरकार ने क्या बताया?
ये भी पढ़ें:दिल्ली में शिक्षकों को मिलेगी आवारा कुत्तों से जुड़ी नई जिम्मेदारी, विरोध शुरू
ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार शिकायतों के समाधान में AI की मदद लेगी, IIT के साथ मिलकर तैयारी
ये भी पढ़ें:दिल्ली सरकार ने नए बनाए गए जिलों में नियुक्त किए DM, जानिए किसे कहां भेजा गया?

उन्होंने कहा कि शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के विद्यालयों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनके शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों को संभालने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया है, लेकिन शिक्षकों को कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। (एजेंसी इनपुट के साथ)

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News Arvind Kejriwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।