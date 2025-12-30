ये शिक्षकों को अपमानित कर रहे, स्कूलों को बर्बाद कर रहे; दिल्ली सरकार के किस आदेश पर भड़के केजरीवाल

संक्षेप: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के शिक्षकों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने की बात को बेबुनियाद बताया है और इस मामले में आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है।

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के निकाले एक आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भड़क गए हैं, और उनका कहना है कि आज भाजपा सरकार सब कुछ बर्बाद करने पर तुली है। केजरीवाल का यह गुस्सा उस आदेश पर फूटा है, जिसे जारी करते हुए दिल्ली सरकार ने शहर के आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी यहां के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर डाल दी है। इस बारे में पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसी आदेश को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके साथ उन्होंने लिखा था, 'भाजपा की सरकार रोज अनर्गल ऑर्डर निकालती है, देखिए अब आवारा कुत्तों की जिम्मेदारी आई टीचरों पर। टीचर पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे।'

सौरभ भारद्वाज की शेयर की इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस आदेश को लेकर अपनी नाराजगी जताई और कहा कि अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है।

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि, 'भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, ये लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरजरूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।'

उधर इस बारे में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए AAP के एक अन्य नेता संजीव झा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने एक अजीब आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक आवारा कुत्तों की गिनती करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश के बावजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद इसका खंडन कर रहे है। शिक्षा मंत्री के खंडन से एक बात साफ हो जाती है कि या तो उनका विभाग कोई और चला रहा है या वह झूठ बोल रहे हैं।

वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के शिक्षकों की ड्यूटी आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने की बात को बेबुनियाद बताया है और इस मामले में आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। सूद ने मंगलवार को कहा कि कल सोशल मीडिया पर एक संगठित अभियान चलाया गया कि दिल्ली के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाया गया है, हालांकि यह पूरी तरह झूठ है। उन्होंने कहा, 'मैं आम आदमी पार्टी को खुली चुनौती देता हूं अगर शिक्षकों को कुत्तों की गिनती के लिए लगाए जाने का कोई आदेश या सर्कुलर है तो उसे तुरंत सार्वजनिक करें। अन्यथा झूठ फैलाने के लिए लिए दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे।'