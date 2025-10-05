पब्लिक प्लेस पर शराब पीने से रोका तो झगड़ने लगे प्रोफेसर साहब, पुलिस ने खिला दी जेल की हवा

पब्लिक प्लेस पर शराब पीना और पुलिस से झगड़ा करना दो प्रोफेसरों को बहुत भारी पड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को जेल पहुंचा दिया। दोनों एक प्राइवेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं।

पुलिस ने रविवार को बताया कि एक निजी होटल प्रबंधन संस्थान के दो प्रोफेसरों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पुलिस से कथित तौर पर झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ सूरजकुंड थाने में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को सेक्टर 46 पुलिस स्टेशन की एक गश्ती टीम ने सेक्टर 45 स्थित खेड़ा देवता के पास एक वाहन खड़ा देखा। टीम को कथित तौर पर दो व्यक्ति मिले जो गाड़ी के अंदर शराब पी रहे थे। उनकी पहचान कुणाल और माधो शर्मा के रूप में हुई है।