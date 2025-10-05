Teachers booked in Faridabad for having row with police over public drinking पब्लिक प्लेस पर शराब पीने से रोका तो झगड़ने लगे प्रोफेसर साहब, पुलिस ने खिला दी जेल की हवा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsTeachers booked in Faridabad for having row with police over public drinking

पब्लिक प्लेस पर शराब पीना और पुलिस से झगड़ा करना दो प्रोफेसरों को बहुत भारी पड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों को जेल पहुंचा दिया। दोनों एक प्राइवेट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर हैं। 

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, फरीदाबादSun, 5 Oct 2025 10:09 PM
पुलिस ने रविवार को बताया कि एक निजी होटल प्रबंधन संस्थान के दो प्रोफेसरों को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए पुलिस से कथित तौर पर झगड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ सूरजकुंड थाने में मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

फरीदाबाद पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को सेक्टर 46 पुलिस स्टेशन की एक गश्ती टीम ने सेक्टर 45 स्थित खेड़ा देवता के पास एक वाहन खड़ा देखा। टीम को कथित तौर पर दो व्यक्ति मिले जो गाड़ी के अंदर शराब पी रहे थे। उनकी पहचान कुणाल और माधो शर्मा के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, जब उन्हें सार्वजनिक स्थान पर शराब नहीं पीने के लिए कहा गया तो दोनों झगड़ने लगे। प्रवक्ता ने बताया कि फरीदाबाद के सेक्टर 45 निवासी 38 साल के कुणाल और 29 साल के माधो शर्मा मानव रचना विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली है और आरोपियों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया है।