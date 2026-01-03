न्यू ईयर पर मंगेतर से मिलने गया था शिक्षक, होटल के कमरे में मिला शव
इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में पश्चिम बंगाल के युवा शिक्षक का शव मिला है। शिक्षक यहां नोएडा में रहने वाली अपनी मंगेतर के साथ नया साल मनाने के लिए आया था। दो जनवरी को उसे लौटना था, लेकिन वह कमरे से ही नहीं निकला। शनिवार को कमरा खोलकर देखा तो उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अभय खंड एक स्थित एंपीरियो होटल से सूचना मिली थी कि कमरा नंबर 107 में ठहरे युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होटल कर्मियों ने बताया कि वह यहां 31 दिसंबर से ठहरा हुआ था और दो जनवरी को वापस जाना था।
युवक की पहचान 30 साल के रजनीश पुत्र जितेंद्र के रूप में हुई है जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर का रहने वाला था। वह वहां एक कॉलेज में फिजिक्स का शिक्षक था। परिजनों से फोन पर बात करने पर पता चला कि उसका रिश्ता नोएडा में रहने वाली लड़की से हुआ है। नए साल के अवसर पर रजनीश अपनी मंगेतर से मिलने दिल्ली गया था। रजनीश 31 दिसंबर से होटल में ठहरा था और उसी दिन मंगेतर से मिलने दिल्ली भी गया था, लेकिन मुलाकत नहीं हो सकी थी। एक जनवरी को उसकी मंगेतर मिलने के लिए होटल आई थी। मंगेतर के आने पर उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी और दवा भी ली थी।
दो जनवरी को रजनीश दिन में कमरे से निकला था और खाना खाकर वापस कमरे में चला गया था। उसके बाद से वह बाहर नहीं निकला। तीन जनवरी को जब होटल स्टाफ ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। इस पर होटल कर्मचारियों ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर रजनीश मृत पाया गय। एसीपी ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।