न्यू ईयर पर मंगेतर से मिलने गया था शिक्षक, होटल के कमरे में मिला शव

संक्षेप: इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में पश्चिम बंगाल के युवा शिक्षक का शव मिला है। शिक्षक यहां नोएडा में रहने वाली अपनी मंगेतर के साथ नया साल मनाने के लिए आया था। दो जनवरी को उसे लौटना था, लेकिन वह कमरे से ही नहीं निकला।

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में पश्चिम बंगाल के युवा शिक्षक का शव मिला है। शिक्षक यहां नोएडा में रहने वाली अपनी मंगेतर के साथ नया साल मनाने के लिए आया था। दो जनवरी को उसे लौटना था, लेकिन वह कमरे से ही नहीं निकला। शनिवार को कमरा खोलकर देखा तो उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अभय खंड एक स्थित एंपीरियो होटल से सूचना मिली थी कि कमरा नंबर 107 में ठहरे युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होटल कर्मियों ने बताया कि वह यहां 31 दिसंबर से ठहरा हुआ था और दो जनवरी को वापस जाना था।

युवक की पहचान 30 साल के रजनीश पुत्र जितेंद्र के रूप में हुई है जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर का रहने वाला था। वह वहां एक कॉलेज में फिजिक्स का शिक्षक था। परिजनों से फोन पर बात करने पर पता चला कि उसका रिश्ता नोएडा में रहने वाली लड़की से हुआ है। नए साल के अवसर पर रजनीश अपनी मंगेतर से मिलने दिल्ली गया था। रजनीश 31 दिसंबर से होटल में ठहरा था और उसी दिन मंगेतर से मिलने दिल्ली भी गया था, लेकिन मुलाकत नहीं हो सकी थी। एक जनवरी को उसकी मंगेतर मिलने के लिए होटल आई थी। मंगेतर के आने पर उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी और दवा भी ली थी।