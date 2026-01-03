Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsTeacher Went To Meet Fiance In Ghaziabad Found Dead In hotel Room
न्यू ईयर पर मंगेतर से मिलने गया था शिक्षक, होटल के कमरे में मिला शव

न्यू ईयर पर मंगेतर से मिलने गया था शिक्षक, होटल के कमरे में मिला शव

संक्षेप:

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में पश्चिम बंगाल के युवा शिक्षक का शव मिला है। शिक्षक यहां नोएडा में रहने वाली अपनी मंगेतर के साथ नया साल मनाने के लिए आया था। दो जनवरी को उसे लौटना था, लेकिन वह कमरे से ही नहीं निकला।

Jan 03, 2026 08:50 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share Share
Follow Us on

इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के एक होटल के कमरे में पश्चिम बंगाल के युवा शिक्षक का शव मिला है। शिक्षक यहां नोएडा में रहने वाली अपनी मंगेतर के साथ नया साल मनाने के लिए आया था। दो जनवरी को उसे लौटना था, लेकिन वह कमरे से ही नहीं निकला। शनिवार को कमरा खोलकर देखा तो उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच कर रही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शनिवार को अभय खंड एक स्थित एंपीरियो होटल से सूचना मिली थी कि कमरा नंबर 107 में ठहरे युवक की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। होटल कर्मियों ने बताया कि वह यहां 31 दिसंबर से ठहरा हुआ था और दो जनवरी को वापस जाना था।

युवक की पहचान 30 साल के रजनीश पुत्र जितेंद्र के रूप में हुई है जो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर का रहने वाला था। वह वहां एक कॉलेज में फिजिक्स का शिक्षक था। परिजनों से फोन पर बात करने पर पता चला कि उसका रिश्ता नोएडा में रहने वाली लड़की से हुआ है। नए साल के अवसर पर रजनीश अपनी मंगेतर से मिलने दिल्ली गया था। रजनीश 31 दिसंबर से होटल में ठहरा था और उसी दिन मंगेतर से मिलने दिल्ली भी गया था, लेकिन मुलाकत नहीं हो सकी थी। एक जनवरी को उसकी मंगेतर मिलने के लिए होटल आई थी। मंगेतर के आने पर उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी और दवा भी ली थी।

दो जनवरी को रजनीश दिन में कमरे से निकला था और खाना खाकर वापस कमरे में चला गया था। उसके बाद से वह बाहर नहीं निकला। तीन जनवरी को जब होटल स्टाफ ने उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया तो नहीं खुला। इस पर होटल कर्मचारियों ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर रजनीश मृत पाया गय। एसीपी ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi News Ghaziabad Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।