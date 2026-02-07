दिल्ली में टैक्सी ड्राइवरों का प्रदर्शन, बाइक टैक्सी बैन और रेगुलेशन की मांग
दिल्ली में टैक्सी चालकों ने शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सरकार से टैक्सी सेक्टर को रेगुलेट करने, बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने और ऐप-बेस्ड कैब सेवाओं की नीतियों में बदलाव की मांग की।
दिल्ली में टैक्सी चालकों ने शनिवार को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर सरकार से टैक्सी सेक्टर को रेगुलेट करने, बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगाने और ऐप-बेस्ड कैब सेवाओं की नीतियों में बदलाव की मांग की। इस प्रदर्शन में ऐप आधारित कैब ड्राइवरों के साथ-साथ पारंपरिक टैक्सी और ऑटो चालक भी शामिल हुए।
यह प्रदर्शन राष्ट्रीय चालक संयुक्त मोर्चा समिति और ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस यूनियन के बैनर तले किया गया। प्रदर्शनकारी चालकों ने कहा कि मौजूदा नीतियों और अनियमित व्यवस्था के कारण उनके रोज़गार पर गंभीर असर पड़ रहा है। खासकर निजी वाहनों और बाइक टैक्सियों को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करने से लाइसेंसधारी चालकों की आमदनी घट रही है।
ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा कि उनकी मांगों को लेकर एक ज्ञापन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा जाना है। उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि ड्राइवरों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग (राष्ट्रीय चालक आयोग/राष्ट्र्रीय चालक आयोग) का गठन किया जाए। इसके साथ ही देशभर में निजी बाइक टैक्सियों पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।”
उन्होंने ऐप आधारित कैब सेवाओं में लागू सर्ज प्राइसिंग पर भी सवाल उठाए। वर्मा के मुताबिक, “सर्ज प्राइसिंग का फायदा ड्राइवरों को नहीं मिलता, लेकिन आम लोगों को लगता है कि ड्राइवर ज्यादा कमा रहे हैं। हकीकत में कंपनियां इसका बड़ा हिस्सा अपने पास रखती हैं।”
प्रदर्शनकारी चालकों का आरोप है कि बिना किसी स्पष्ट नियम के निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जा रही है, जिससे नियमों का पालन करने वाले चालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि इस पर सख्त रोक लगे और एक समान नीति बनाई जाए।
चालकों ने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में चालक जंतर-मंतर पर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।