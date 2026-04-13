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तरुण हत्याकांड के आरोपी को राहत, HC ने MCD की बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिनों तक लगाई रोक

Apr 13, 2026 09:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, उत्तर नगर में होली के दौरान हुई 26 साल के युवक की हत्या के आरोपी के घर पर कार्रवाई करने से नगर निगमको फिलहाल रोक दिया है।

तरुण हत्याकांड के आरोपी को राहत, HC ने MCD की बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिनों तक लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को उत्तर नगर में तरुण हत्याकांड के आरोपी के घर पर कार्रवाई करने से नगर निगमको फिलहाल रोक दिया है। जस्टिस अमित बंसल की पीठ ने आरोपी के परिवार को एमसीडी के अपीलीय न्यायाधिकरण में जाने के लिए 7 दिनों का समय दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को 10 दिनों तक कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।

8 मार्च को एमसीडी ने आरोपी से जुड़े घर के कुछ 'अवैध हिस्सों' को ध्वस्त कर दिया था। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अब आरोपी इस्माइल की बेटी शहनाज ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शहनाज की ओर से तर्क दिया गया कि उनका घर उसी तरह बना है जैसे पूरे इलाके के अन्य घर, लेकिन उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सुनवाई के उनके घर को ढहाने की योजना बनाई गई है, जो कि कथित तौर पर हत्या के मामले में संलिप्तता के कारण एक दंडात्मक कार्रवाई है।

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मामला 4 मार्च को होली के दिन तरुण भुटोलिया नामक युवक की हत्या से जुड़ा है, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था।

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एमसीडी से मांगा जवा

दूसरी ओर, अदालत ने शहनाज की संपत्ति पर अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर एक अन्य आवेदन पर एमसीडी से जवाब भी मांगा है। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया है कि वह संपत्ति का निरीक्षण करे और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पर 'अशुद्ध हाथों' (unclean hands) के साथ अदालत आने का आरोप लगाया गया है, जिसकी जांच जरूरी है। फिलहाल, 10 दिनों की राहत देकर अदालत ने मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का अवसर दिया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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