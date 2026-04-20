तरुण हत्याकांड : उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में घरों पर लगे ‘मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुई तरुण की हत्या के बाद से लोग अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस घटना के बाद कई परिवारों ने घरों के बाहर ‘यह मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर लगा दिए हैं।

दिल्ली के उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में होली के दिन तरुण की हत्या के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। लोग अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। कई परिवारों ने घरों के बाहर ‘यह मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर लगा दिए हैं। स्थानीय लोग पुश्तैनी जमीन छोड़ने को मजबूर हैं।

सुरक्षा के बजाय मिल रही धमकी जानकारी के अनुसार, होली के दिन मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया था। बच्ची के गुब्बारे के पानी को लेकर शुरू झगड़े में तरुण की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में 16 गिरफ्तारियां की है। स्थानीय निवासियों का कहना है आरोपियों के रिश्तेदार और महिलाएं गवाहों को धमका रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि ‘एक को मार दिया, अब दूसरे की बारी है’ जैसी धमकियां दी जा रही हैं। इन धमकियों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इधर, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस घटना के बारे में लोगों से पूछताछ की जा रही है।

पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल स्थानीय निगम पार्षद साहिब ऐशवाल का आरोप है कि पुलिस खुद आरोपियों के रिश्तेदारों को ‘एस्कॉर्ट’ करके घर तक ला रही है। 13 अप्रैल को बाबू खान और कई महिलाओं को पुलिस सुरक्षा में लाया गया, जिन्होंने आते ही पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तरुण के परिवार के वकील सुमित चौहान के अनुसार, धमकियों के पुख्ता वीडियो सबूत होने के बावजूद पुलिस नई एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही है।

पुलिस सुरक्षा व्यवस्था आरोपियों का घर जिस गली में स्थित है, वहां गली के कोने पर दो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा, आरोपियों के घर के बाहर भी दो पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब भी आरोपियों के रिश्तेदार या अन्य लोग यहां रहने के लिए आते हैं, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी उन्हें सुरक्षा के बीच घर तक पहुंचाते हैं।

पीड़ितों के आरोप ● सोशल मीडिया पर धमकियों के वीडियो वायरल हो रहे

●आरोपियों के रिश्तेदारों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं

●वीडियो साक्ष्य मौजूद होने के बावजूद पीड़ितों की नई शिकायतें दर्ज नहीं की जा रही हैं

●जेजे कॉलोनी में 60-65 साल से रह रहे परिवार सुरक्षा के अभाव में घर बेचने को मजबूर हैं

●स्थानीय लागों ने पुलिस पर आरोपियों के घरों की पहरेदारी करने का आरोप लगाया है

उत्तम नगर की जेजे कॉलोनी में एक घर की दीवार पर लगा पोस्टर।

‘तीन पीढ़ियों की यादों पर भारी पड़ा खौफ’ जेजे कॉलोनी के टेकचंद बताते है कि उनके दादा 60 साल पहले राजस्थान के चोमू से सुनहरे भविष्य के लिए दिल्ली आए थे। आज तीन पीढ़ियों बाद, टेकचंद को अपनी पुश्तैनी दुकान और घर बेचने का फैसला लेना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि आरोपियों की महिलाएं घर आकर जान से मारने की धमकी देती हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय उनके घरों के बाहर सुरक्षा दे रही है।