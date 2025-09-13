Target killings Suicide bomber RAW agent, Signal App ISIS Terrorist Module Terrorists made these revelations अफताब-अबू सुफियान को करनी थीं टारगेट किलिंग, फिदायीन बनने…’; आतंकियों ने किए ये खुलासे, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsTarget killings Suicide bomber RAW agent, Signal App ISIS Terrorist Module Terrorists made these revelations

अफताब-अबू सुफियान को करनी थीं टारगेट किलिंग, फिदायीन बनने…’; आतंकियों ने किए ये खुलासे

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़े गए आतंकवादियों से तीन घंटे तक आमने-सामने पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, जिसमें कुल 40 लोग सक्रिय थे। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 07:19 AM
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को देश के विभिन्न हिस्सों से पकड़े गए आतंकवादियों से तीन घंटे तक आमने-सामने पूछताछ की। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सिग्नल ऐप पर एक ग्रुप में जुड़े हुए थे, जिसमें कुल 40 लोग सक्रिय थे। पुलिस इन सभी की पहचान और लोकेशन जुटा रही है। सूत्रों के मुताबिक, इनमें से 18 सदस्य दक्षिण भारत में सक्रिय हैं। पुलिस ने बताया कि पांच आतंकवादियों को विदेश से सीधे निर्देश मिल रहे थे, जबकि ग्रुप के अन्य सदस्य इन पांचों के आदेशानुसार काम करते थे। आतंक फैलाने की जिम्मेदारी तीन लोगों पर थी। अफताब और अबू सुफियान को टारगेट किलिंग के लिए चुना गया था। दोनों को मेवात से हथियार दिए गए थे और मुंबई ले जाने के दौरान निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दबोच लिया गया। पुलिस अब मेवात में सक्रिय अन्य आरोपियों की पहचान कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि आईएसआईएस का नाम इस्तेमाल कर वे अपनी पहचान छिपाते थे।

फिदायीन बनने की तैयारी में थे कुछ आतंकी

सूत्रों ने कहा कि यह नेटवर्क देशभर में फैलने वाला एक बड़ा मॉड्यूल था, जो सक्रिय होने से पहले ही पकड़ा गया। मास्टरमाइंड अशहर दानिश आईईडी बम बनाने में माहिर है और वह अपने ग्रुप के सदस्यों को बम बनाने की ट्रेनिंग देना चाहता था। गिरफ्तार आतंकियों में से कुछ फिदायीन बनने के लिए तैयार थे और सुसाइड जैकेट बनाकर हमले के बाद खुद को भी मारने की योजना बना रहे थे। दानिश ने अन्य आतंकियों को अपने निर्देशानुसार काम करने के लिए जोड़ा था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दानिश रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पत्थलकुदवा स्थित न्यू तबारक लॉज में खुद को प्रतियोगी परीक्षाओं का छात्र बताकर रह रहा था। रूममेट को भी उस पर कभी शक नहीं हुआ। दानिश के कमरे में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और नोट्स मिले, जिससे उसकी कवर स्टोरी मजबूत लगती थी। शुरुआती जांच में पता चला कि उसने सात साथियों को हथियार और विस्फोटक जुटाने का जिम्मा दिया था। नेटवर्क सोशल मीडिया के जरिये संपर्क में रहता था, जिससे किसी को शक भी न हो।

दानिश के खुलासे से स्लीपर सेल की जानकारी मिलने की उम्मीद

हाल के दिनों में झारखंड से इंडियन मुजाहिद्दीन, हिज्ब-उत-तहरीर, अलकायदा इंडियन सबकाउंटिनेट मॉड्यूल और आईएसआईएस के स्लीपर सेल भी गिरफ्तार किए गए हैं। रांची एटीएस अब दानिश से झारखंड से जुड़े संभावित संबंधों की जानकारी जुटा रही है। यह मामला आतंकवाद रोधी एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। गिरफ्तार आतंकियों और उनके मास्टरमाइंड दानिश के खुलासे से सुरक्षा एजेंसियों को अन्य संभावित स्लीपर सेल और आतंक फैलाने वाले नेटवर्क की जानकारी मिलने की उम्मीद है।

रॉ एजेंट बनना चाहता था मॉड्यूल का सरगना

सूत्रों ने बताया कि आतंकी मॉड्यूल के सरगना दानिश ने पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद के रॉ एजेंट बनने की इच्छा जताई, लेकिन पाकिस्तान से हैंडलिंग और स्लीपर सेल के संचालन के सबूतों से पूरा नेटवर्क सामने आ गया। आईबी और रॉ के अधिकारियों ने भी उससे लंबी पूछताछ की और गृह मंत्रालय इस मामले पर सीधे नजर बनाए हुए है। पुलिस ने कहा कि यह पूरा नेटवर्क देशभर में फैलने वाला बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल था, जिसे सक्रिय होने से पहले ही रोका गया।