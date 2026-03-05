Hindustan Hindi News
वीके सक्सेना अब लद्दाख के LG, तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली की कमान; बड़ा फेरबदल

Mar 05, 2026 11:37 pm IST
तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के एलजी पद की जिम्मेदारी संभाल रहे वीके सक्सेना को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है।

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को अब लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी जगह तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। वीके सक्सेना ने दिल्ली में अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों का नेतृत्व किया और अब वे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की यह जानकारी राष्ट्रपति भवन की ओर से साझा की गई है।

यह बड़ा फेरबदल लद्दाख के उप राज्यपाल कविंदर गुप्ता के पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद सामने आया है। कविंदर गुप्ता ने महज 9 महीने के कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है। कविंदर गुप्ता को 14 जुलाई, 2025 को लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। कविंदर गुप्ता जम्मू-कश्मीर के भाजपा के कद्दावर नेता हैं। वह जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं।

राजनयिक रह चुके हैं तरनजीत सिंह संधू

तरनजीत सिंह संधू भारतीय विदेश सेवा में राजनयिक रहे हैं। वह अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापारिक संबंधों में काफी मजबूती देखी गई थी। उन्होंने कोलंबो में भारत के उच्चायुक्त के रूप में भी काम किया है। उन्होंने दुनिया के कई अन्य मुल्कों में भी भारत की ओर से महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं।

सुर्खियों में रहा वीके सक्सेना का कार्यकाल

गौरतलब है कि दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर वीके सक्सेना का कार्यकाल काफी चर्चा में रहा है। पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार से एलजी के तौर पर वीके सक्सेना का टकराव अक्सर देखा जाता रहा है। वह खादी और ग्रामोद्योग आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। वीके सक्सेना का जन्म 23 मार्च, 1958 को हुआ। वह कानपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र रहे हैं। उनके पास पायलट का भी लाइसेंस है।

कई राज्यपालों की जिम्मेदारियां बदली

तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को पश्चिम बंगाल का गवर्नर और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (रिटायर्ड) को बिहार का गवर्नर बनाया गया है। वहीं केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर तमिलनाडु के गवर्नर का काम संभालेंगे। कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है।

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

