Tanishka Sharma Died In Noida School Mother Video Asking For Justice

मुझे आखिरी समय का सच जानना है; नोएडा के स्कूल में बेटी की रहस्यमई मौत पर मां की गुहार

नोएडा में शिक्षक दिवस के मौके पर चार सितंबर को स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्रा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया। छात्रा की मां ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर उसके साथ आखिरी मिनट में जो घटा उसे जानने के लिए जिम्मेदारों से गुहार लगाई है।

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नोएडाTue, 23 Sep 2025 04:13 PM
एक मिनट 47 सेकेंड के वीडियो में मां तृप्ता शर्मा ने कहा कि बेटी तनिष्का शर्मा सेक्टर-31 स्थित प्राइवेट स्कूल में कक्षा छह में पढ़ती थी। उन्होंने खुद चार सितंबर को बेटी को स्कूल छोड़ा था। स्कूल में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। करीब 11.30 बजे स्कूल से एक शिक्षक का फोन आया कि तनिष्का बेहोश हो गई है। आप कैलाश अस्पताल पहुंचिए, वहीं हम लोग तनिष्का को ले जा रहे हैं। जब तृप्ता शर्मा अस्पताल पहुंचीं तब डॉक्टरों ने बताया कि वह मृत अवस्था में ही अस्पताल लाई गई थी।

वह कह रही हैं कि मेरी बेटी अब वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे आखिरी समय का सच जानना है। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक, स्कूल में चार सितंबर को दस वर्षीया छात्रा तनिष्का शर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई और सीढ़ियों से गिर गई थी। इसके बाद तुरंत ही बच्ची को कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।

सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया था। पुलिस का कहना है कि डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने पर बिसरा सुरक्षित रख लिया गया है।